Военная техника въезжает в Москву на Парад Победы: трансляция URA.RU

В преддверии Парада Победы, который состоится сегодня на Красной площади, военная техника начала свое движение по Тверской улице в Москве. Путь машин обеспечивают автомобили ДПС. URA.RU запустило трансляцию в соцсетях.
Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир с российской военной техникой на платформе Rutube и соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию в 09:00 утра по московскому времени. Начало парада ожидается в 10:00 по московскому времени. Подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его.
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В преддверии Парада Победы, который состоится сегодня на Красной площади, военная техника начала свое движение по Тверской улице в Москве. Путь машин обеспечивают автомобили ДПС. URA.RU запустило трансляцию в соцсетях. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир с российской военной техникой на платформе Rutube и соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию в 09:00 утра по московскому времени. Начало парада ожидается в 10:00 по московскому времени. Подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его.