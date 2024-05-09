Военная техника въезжает в Москву на Парад Победы: трансляция URA.RU

Военная техника выдвинулась на Тверскую улицу для участия в Параде Победы
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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, военная техника, армия, военные, армия россии, репетиция парада москва, репетиция парада победы
Начало парада ожидается в 10:00 по московскому времени Фото:

В преддверии Парада Победы, который состоится сегодня на Красной площади, военная техника начала свое движение по Тверской улице в Москве. Путь машин обеспечивают автомобили ДПС. URA.RU запустило трансляцию в соцсетях.

Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир с российской военной техникой на платформе Rutube и соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию в 09:00 утра по московскому времени. Начало парада ожидается в 10:00 по московскому времени. Подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его.

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В преддверии Парада Победы, который состоится сегодня на Красной площади, военная техника начала свое движение по Тверской улице в Москве. Путь машин обеспечивают автомобили ДПС. URA.RU запустило трансляцию в соцсетях. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир с российской военной техникой на платформе Rutube и соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию в 09:00 утра по московскому времени. Начало парада ожидается в 10:00 по московскому времени. Подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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