Замначальника угрозыска Рязанской области арестовали по обвинению в убийстве

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области полковник Виталий Цыплаков был арестован по обвинению в участии в незаконной охоте и предполагаемом убийстве егеря. Об этом сообщил «Коммерсант».
«Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей», — заявило
Как утверждается, Цыплаков и его коллеги 24 февраля охотились на лося недалеко от села Собчаково, после чего внезапно пропал егерь. Полковника заподозрили в убийстве местного жителя. И хотя тело не было найдено, следствие возбудило уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.