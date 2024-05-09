Замначальника угрозыска Рязанской области арестовали по обвинению в убийстве

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Арестован заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков Фото:

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области полковник Виталий Цыплаков был арестован по обвинению в участии в незаконной охоте и предполагаемом убийстве егеря. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей», — заявило издание.

Как утверждается, Цыплаков и его коллеги 24 февраля охотились на лося недалеко от села Собчаково, после чего внезапно пропал егерь. Полковника заподозрили в убийстве местного жителя. И хотя тело не было найдено, следствие возбудило уголовное дело.

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Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области полковник Виталий Цыплаков был арестован по обвинению в участии в незаконной охоте и предполагаемом убийстве егеря. Об этом сообщил «Коммерсант». «Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей», — заявило издание. Как утверждается, Цыплаков и его коллеги 24 февраля охотились на лося недалеко от села Собчаково, после чего внезапно пропал егерь. Полковника заподозрили в убийстве местного жителя. И хотя тело не было найдено, следствие возбудило уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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