Замначальника угрозыска Рязанской области арестовали по обвинению в убийстве

09 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Арестован заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области полковник Виталий Цыплаков был арестован по обвинению в участии в незаконной охоте и предполагаемом убийстве егеря. Об этом сообщил «Коммерсант». «Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей», — заявило издание . Как утверждается, Цыплаков и его коллеги 24 февраля охотились на лося недалеко от села Собчаково, после чего внезапно пропал егерь. Полковника заподозрили в убийстве местного жителя. И хотя тело не было найдено, следствие возбудило уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области полковник Виталий Цыплаков был арестован по обвинению в участии в незаконной охоте и предполагаемом убийстве егеря. Об этом сообщил «Коммерсант». «Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей», — заявило издание. Как утверждается, Цыплаков и его коллеги 24 февраля охотились на лося недалеко от села Собчаково, после чего внезапно пропал егерь. Полковника заподозрили в убийстве местного жителя. И хотя тело не было найдено, следствие возбудило уголовное дело.