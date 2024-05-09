Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы на Украине

«Страна»: киевляне приносят цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

09 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

У Вечного огня в Киеве стоял венок от Владимира Зеленского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Киева продолжают приносить цветы к Вечному огню 9 мая, несмотря на официальный перенос даты празднования Дня Победы на Украине на 8 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в парке Славы», — сообщила «Страна» в своем telegram-канале. Там отметили, что среди возложенных цветов есть и венок от президента страны Владимира Зеленского, хотя точное время его возложения неизвестно. Издание также подчеркнуло, что в Киеве правоохранительные органы не пустили пенсионерку, представительницу «всеукраинского союза советских офицеров» Галину Савченко к Вечному огню из-за ношения пилотки с советской символики. Она хотела возложить цветы, но столкнулась с препятствием со стороны полиции. Правоохранители заявили, что это не первый случай, когда Савченко приходит с символикой времен СССР. Сотрудники полиции предупредили женщину, что в случае отказа снять пилотку с советской символикой ее доставят в Печерское управление полиции для дальнейшего разбирательства. В 2023 году Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Проект был сразу принят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Киева продолжают приносить цветы к Вечному огню 9 мая, несмотря на официальный перенос даты празднования Дня Победы на Украине на 8 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в парке Славы», — сообщила «Страна» в своем telegram-канале. Там отметили, что среди возложенных цветов есть и венок от президента страны Владимира Зеленского, хотя точное время его возложения неизвестно. Издание также подчеркнуло, что в Киеве правоохранительные органы не пустили пенсионерку, представительницу «всеукраинского союза советских офицеров» Галину Савченко к Вечному огню из-за ношения пилотки с советской символики. Она хотела возложить цветы, но столкнулась с препятствием со стороны полиции. Правоохранители заявили, что это не первый случай, когда Савченко приходит с символикой времен СССР. Сотрудники полиции предупредили женщину, что в случае отказа снять пилотку с советской символикой ее доставят в Печерское управление полиции для дальнейшего разбирательства. В 2023 году Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Проект был сразу принят.