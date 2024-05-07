07 мая 2024

Бастрыкина заинтересовала пермская банда, избивающая прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела Фото:

Глава СКР России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о банде, которая избивала прохожих в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что банда неизвестных нападала на прохожих в Перми. Один из потерпевших находится в больнице с сотрясением головного мозга. Двух членов банды задержали. Также в СМИ была информация о том, что напали на 14-летнего подростка. Но в полиции это не подтвердили.

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Глава СКР России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о банде, которая избивала прохожих в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России. «Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что банда неизвестных нападала на прохожих в Перми. Один из потерпевших находится в больнице с сотрясением головного мозга. Двух членов банды задержали. Также в СМИ была информация о том, что напали на 14-летнего подростка. Но в полиции это не подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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