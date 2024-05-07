Бастрыкина заинтересовала пермская банда, избивающая прохожих

08 мая 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о банде, которая избивала прохожих в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России. «Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что банда неизвестных нападала на прохожих в Перми. Один из потерпевших находится в больнице с сотрясением головного мозга. Двух членов банды задержали. Также в СМИ была информация о том, что напали на 14-летнего подростка. Но в полиции это не подтвердили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о банде, которая избивала прохожих в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России. «Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что банда неизвестных нападала на прохожих в Перми. Один из потерпевших находится в больнице с сотрясением головного мозга. Двух членов банды задержали. Также в СМИ была информация о том, что напали на 14-летнего подростка. Но в полиции это не подтвердили.