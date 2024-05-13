В новом ЖК под Челябинском построят 24 девятиэтажных дома комфорт-класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Челябинском в Сосновском микрорайоне вблизи поселка «Терема» построят новый жилой комплекс с многофункциональным центром и торговыми объектами, строить объект будет бывший депутат гордумы Дмитрий Бухарин. Проект 13 мая был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Многоквартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональный центр с объектами торгового назначения, расположенные в Сосновском районе Челябинской области. Ориентир — жилая застройка поселок Терема, участок находится примерно в 520 метра от ориентира по направлению на запад. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

Квартиры в новом ЖК будут построены преимущественно для семей. Их площадь составит от 24 до 82 квадратных метров. Средняя площадь квартир составит от 40 до 55 квадратных метров. Квартиры будут спроектированы по современным требованиям — с просторными кухнями, местами для хранения вещей.

Возводить новый микрорайон, включающий 24 девятиэтажных дома комфорт-класса, будет застройщик «А74». Совладельцем компании является бывший депутат гордумы Дмитрий Бухарин.

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