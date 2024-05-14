Стало известно, сколько стоит собрать школьников на последний звонок в Челябинске

В Челябинске собрать школьника на последний звонок можно за 7 тысяч рублей

15 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Спрос на мужские костюмы в Челябинске вырос на 50%, а на услуги парикмахеров увеличился на 34% год к году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в преддверии последнего звонка в конце мая изменились спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти мастеров. Образ для девушек обойдется в среднем в 6 тысяч 700 рублей, комплект для парней будет стоить примерно 7 тысяч 500 рублей. Об этом 15 мая рассказали аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров». «В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос мужские костюмы вырос на 50%, а на услуги стилистов и парикмахеров увеличился на 34%. По ценам набор из платья, туфель и ленты, а также услуги бьюти мастеров обойдутся родителям челябинских школьников в среднем в 6 700 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 7 500 рублей», — рассказали в пресс-службе. Родители и школьники активно готовятся к последнему звонку, выбирая наряды и аксессуары. Продажи платьев для девушек в Челябинске в апреле 2024 года увеличились на 5%, их средняя цена на данный момент составляет 4 тысячи 100 рублей. Тренды включают воздушные ткани и металлик. Продажи женских туфель остались на том же уровне, их стоимость на данный момент в Челябинске составляет 1тысячу 400 рублей. Также в апреле выросли в Челябинске продажи мужских аксессуаров и одежды, особенно востребованы костюмы. Продажи пиджаков выросли на 57%, а рубашек на 45%. Мужские костюмы в апреле 2024 года покупали на 50% чаще, чем в 2023 году. Сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм можно приобрести за 3 700 рублей. Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена за каждую вещь — 2 800 и 2 300 рублей соответственно. Средняя цена пиджаков и рубашек составляет 1 тысячу 300 рублей. На последний звонок обычно выбирают варианты классического кроя белого цвета. Также востребованность пассажирских перевозок в преддверии праздника в Челябинске выросла на 30%, водители предлагают услуги на платформе чаще. Стоимость перевозок в автобусах или микроавтобусах в мегаполисе начинается от 1 тысячи 500 рублей в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в преддверии последнего звонка в конце мая изменились спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти мастеров. Образ для девушек обойдется в среднем в 6 тысяч 700 рублей, комплект для парней будет стоить примерно 7 тысяч 500 рублей. Об этом 15 мая рассказали аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров». «В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос мужские костюмы вырос на 50%, а на услуги стилистов и парикмахеров увеличился на 34%. По ценам набор из платья, туфель и ленты, а также услуги бьюти мастеров обойдутся родителям челябинских школьников в среднем в 6 700 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 7 500 рублей», — рассказали в пресс-службе. Родители и школьники активно готовятся к последнему звонку, выбирая наряды и аксессуары. Продажи платьев для девушек в Челябинске в апреле 2024 года увеличились на 5%, их средняя цена на данный момент составляет 4 тысячи 100 рублей. Тренды включают воздушные ткани и металлик. Продажи женских туфель остались на том же уровне, их стоимость на данный момент в Челябинске составляет 1тысячу 400 рублей. Также в апреле выросли в Челябинске продажи мужских аксессуаров и одежды, особенно востребованы костюмы. Продажи пиджаков выросли на 57%, а рубашек на 45%. Мужские костюмы в апреле 2024 года покупали на 50% чаще, чем в 2023 году. Сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм можно приобрести за 3 700 рублей. Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена за каждую вещь — 2 800 и 2 300 рублей соответственно. Средняя цена пиджаков и рубашек составляет 1 тысячу 300 рублей. На последний звонок обычно выбирают варианты классического кроя белого цвета. Также востребованность пассажирских перевозок в преддверии праздника в Челябинске выросла на 30%, водители предлагают услуги на платформе чаще. Стоимость перевозок в автобусах или микроавтобусах в мегаполисе начинается от 1 тысячи 500 рублей в час.