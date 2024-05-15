Мэрия Челябинска взяла паузу в споре с экс-депутатом Госдумы

16 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В мэрии Челябинска прокомментировали суд с компанией экс-депутата Госдумы Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска взяла паузу в споре с компанией «Банно-оздоровительный комплекс „Металлург“», которой владеет бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев. Как URA.RU заявили в пресс-службе мэрии, решение примут, когда получат полное решение суда. «Решением арбитражного суда ООО БОК „Металлург“ удовлетворены. Решение о дальнейших действиях, в том числе об обжаловании судебного акта, будет принято после получения решения, изготовленного в полном объеме», — пояснили URA.RU в мэрии. В конце апреля суд признал отказ в продаже земельного участка на улице Чичерина, 12 незаконным. В мэрии сослались на основания, предусмотренные Земельным кодексом РФ для муниципальной земли, которую хотят купить без проведения торгов. В январе Барышев рассказывал, что компания намеревается приобрести участок по кадастровой стоимости. На земле располагается офисный центр, вводить в эксплуатацию который также пришлось через суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска взяла паузу в споре с компанией «Банно-оздоровительный комплекс „Металлург“», которой владеет бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев. Как URA.RU заявили в пресс-службе мэрии, решение примут, когда получат полное решение суда. «Решением арбитражного суда ООО БОК „Металлург“ удовлетворены. Решение о дальнейших действиях, в том числе об обжаловании судебного акта, будет принято после получения решения, изготовленного в полном объеме», — пояснили URA.RU в мэрии. В конце апреля суд признал отказ в продаже земельного участка на улице Чичерина, 12 незаконным. В мэрии сослались на основания, предусмотренные Земельным кодексом РФ для муниципальной земли, которую хотят купить без проведения торгов. В январе Барышев рассказывал, что компания намеревается приобрести участок по кадастровой стоимости. На земле располагается офисный центр, вводить в эксплуатацию который также пришлось через суд.