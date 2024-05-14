Опекунша убитого Далера Бобиева изменила показания

15 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Наумова призналась только в том, что ставила ребенка в угол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, отказалась признавать истязания. Об этом рассказала ее адвокат Елена Хорова. «Она призналась только в том, что ставила его в угол. Это не является истязанием», — передает ТАСС слова Хоровой. Ранее отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев заявил, что Наумова дала признательные показания в истязаниях. Он отметил, что опекунша избивала ребенка и заставляла приседать по несколько часов, а ее муж был в курсе ее действий. Летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера в Екатеринбурге. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Тело мальчика нашли через несколько дней в гараже, который был в собственности опекуна семьи. Сейчас обвиняемая находится под стражей до 27 мая. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, отказалась признавать истязания. Об этом рассказала ее адвокат Елена Хорова. «Она призналась только в том, что ставила его в угол. Это не является истязанием», — передает ТАСС слова Хоровой. Ранее отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев заявил, что Наумова дала признательные показания в истязаниях. Он отметил, что опекунша избивала ребенка и заставляла приседать по несколько часов, а ее муж был в курсе ее действий. Летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера в Екатеринбурге. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Тело мальчика нашли через несколько дней в гараже, который был в собственности опекуна семьи. Сейчас обвиняемая находится под стражей до 27 мая. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.