Опекунша убитого шестилетнего Далера Бобиева призналась в истязаниях

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Продление меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова не стала извиняться перед отцом погибшего Далера Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, призналась в истязаниях ребенка. Об этом URA.RU рассказал отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев.

«Она дала признательные показания в части инкриминируемых истязаний с особой жестокостью, я читал материалы уголовного дела. Вероника била его, заставляла приседать по несколько часов и избивала. При личном разговоре со мной она даже не извинилась», — сказал Бобиев. Он отметил, что муж Наумовой Александр знал об избиении ребенка.

В летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, призналась в истязаниях ребенка. Об этом URA.RU рассказал отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев. «Она дала признательные показания в части инкриминируемых истязаний с особой жестокостью, я читал материалы уголовного дела. Вероника била его, заставляла приседать по несколько часов и избивала. При личном разговоре со мной она даже не извинилась», — сказал Бобиев. Он отметил, что муж Наумовой Александр знал об избиении ребенка. В летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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