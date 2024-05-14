Опекунша убитого шестилетнего Далера Бобиева призналась в истязаниях

14 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова не стала извиняться перед отцом погибшего Далера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, призналась в истязаниях ребенка. Об этом URA.RU рассказал отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев. «Она дала признательные показания в части инкриминируемых истязаний с особой жестокостью, я читал материалы уголовного дела. Вероника била его, заставляла приседать по несколько часов и избивала. При личном разговоре со мной она даже не извинилась», — сказал Бобиев. Он отметил, что муж Наумовой Александр знал об избиении ребенка. В летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева, призналась в истязаниях ребенка. Об этом URA.RU рассказал отец погибшего ребенка Худжановиддин Бобиев. «Она дала признательные показания в части инкриминируемых истязаний с особой жестокостью, я читал материалы уголовного дела. Вероника била его, заставляла приседать по несколько часов и избивала. При личном разговоре со мной она даже не извинилась», — сказал Бобиев. Он отметил, что муж Наумовой Александр знал об избиении ребенка. В летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.