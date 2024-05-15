Беременной пассажирке, прилетевшей в Екатеринбург, вызвали скорую

Капитан судна запросил скорую помощь в момент посадки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге к самолету В-737-800 авиакомпании «Россия», прилетевшему из Хургады (Египет) вызвали скорую помощь из-за плохого состояния беременной пассажирки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Капитан воздушного судна доложил о больном пассажире (беременность четыре месяца), планировалась посадка в 10:15. Была вызвана скорая к самолету. В 10:13 судно село благополучно. Больную приняла скорая», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В январе в самолете «Уральских авиалиний» у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.