Беременной пассажирке, прилетевшей в Екатеринбург, вызвали скорую

В Екатеринбурге к самолету В-737-800 авиакомпании «Россия», прилетевшему из Хургады (Египет) вызвали скорую помощь из-за плохого состояния беременной пассажирки. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Капитан воздушного судна доложил о больном пассажире (беременность четыре месяца), планировалась посадка в 10:15. Была вызвана скорая к самолету. В 10:13 судно село благополучно. Больную приняла скорая», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
В январе в самолете «Уральских авиалиний» у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.
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