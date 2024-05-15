Беременной пассажирке, прилетевшей в Екатеринбург, вызвали скорую

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская маска, медицинская помощь, защитная маска, неотложная помощь, маска на лицо, машина скорой помощи, covid19, коронавирус, скорая помошь
Капитан судна запросил скорую помощь в момент посадки Фото:

В Екатеринбурге к самолету В-737-800 авиакомпании «Россия», прилетевшему из Хургады (Египет) вызвали скорую помощь из-за плохого состояния беременной пассажирки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Капитан воздушного судна доложил о больном пассажире (беременность четыре месяца), планировалась посадка в 10:15. Была вызвана скорая к самолету. В 10:13 судно село благополучно. Больную приняла скорая», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В январе в самолете «Уральских авиалиний» у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге к самолету В-737-800 авиакомпании «Россия», прилетевшему из Хургады (Египет) вызвали скорую помощь из-за плохого состояния беременной пассажирки. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Капитан воздушного судна доложил о больном пассажире (беременность четыре месяца), планировалась посадка в 10:15. Была вызвана скорая к самолету. В 10:13 судно село благополучно. Больную приняла скорая», — пишет telegram-канал Aviaincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В январе в самолете «Уральских авиалиний» у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...