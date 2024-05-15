В Екатеринбурге в садовом товариществе «Машиностроитель-2» вечером 15 мая вспыхнул пожар — горел одноэтажный частный дом, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, слышали громкие крики.
«15.05.2024 года в 20:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, садовое товарищество «Машиностроитель-2». На площади 45 квадратных метров повреждены: внутренняя отделка, перекрытие и кровля садового дома», — говорится на сайте ведомства.
На видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург», слышны крики людей с просьбой о помощи. Информации о пострадавших нет. Тушением огня занимались 11 пожарных и три машины спецтехники.
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