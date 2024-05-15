15 мая 2024

В частном секторе Екатеринбурга вспыхнул пожар. Видео

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Огонь распространился на площади 45 квадратных метров (архивное фото)
Огонь распространился на площади 45 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в садовом товариществе «Машиностроитель-2» вечером 15 мая вспыхнул пожар — горел одноэтажный частный дом, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, слышали громкие крики.

«15.05.2024 года в 20:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, садовое товарищество «Машиностроитель-2». На площади 45 квадратных метров повреждены: внутренняя отделка, перекрытие и кровля садового дома», — говорится на сайте ведомства.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург», слышны крики людей с просьбой о помощи. Информации о пострадавших нет. Тушением огня занимались 11 пожарных и три машины спецтехники.

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В Екатеринбурге в садовом товариществе «Машиностроитель-2» вечером 15 мая вспыхнул пожар — горел одноэтажный частный дом, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, слышали громкие крики. «15.05.2024 года в 20:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, садовое товарищество «Машиностроитель-2». На площади 45 квадратных метров повреждены: внутренняя отделка, перекрытие и кровля садового дома», — говорится на сайте ведомства. На видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург», слышны крики людей с просьбой о помощи. Информации о пострадавших нет. Тушением огня занимались 11 пожарных и три машины спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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