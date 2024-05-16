Челябинский Роспотребнадзор рассказал, как выбирать арбузы и дыни в несезон. Инфографика

Челябинский Роспотребнадзор: нельзя покупать арбузы и дыни на обочинах дорог

16 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Покупать арбузы и дыни стоит только в специализированных местах Фото: Илья Московец © URA.RU Сезон покупки дынь и арбузов традиционно начинается в августе, но уже весной на полках магазинов стало больше плодов и ягод. Как безопасно выбрать фрукты и ягоды не в сезон URA.RU рассказал замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов. «Фрукты и ягоды присутствуют в продаже круглый год. Не в сезон их выращивают в теплицах или привозят из-за рубежа. Независимо от происхождения арбузов и дынь их реализация должна осуществляться с учетом санитарных требований», — сообщил URA.RU Ефремов. Где нельзя покупать арбузы, дыни и ягоды не в сезон Фрукты, ягоды и овощи нельзя покупать с рук. Особенные риски несет покупка арбузов и дынь с земли и на обочинах дорог. Пыль и грязь ведет к накоплению солей тяжелых металлов в продукте. Роспотребнадзор советует употреблять фрукты и ягоды только из специализированных мест. К таким относятся официальные рынки, ярмарки и магазины торговых сетей. Как должно выглядеть место покупки У продавца должны быть единые четко оформленные ценники и чистая специальная одежда. Сроки годности и маркировка должны также быть указаны. Дата сбора урожая и название изготовителя должны быть доведены до покупателей в открытой форме. По требованию продавец обязан показать товаросопроводительные документы. Как выбрать дыню, арбуз и ягоды Арбузы и дыни категорически нельзя покупать частями или надрезами. Ефремов пояснил, что в тепле микроорганизмы с разделочного инвентаря, грязной кожуры и рук продавца могут проникнуть в мякоть. Окрас плодов должен быть естественным, не чрезмерно ярких или тусклых цветов. Следует также избегать слишком маленьких и больших размеров. Спелые плоды отличает сильный приятный запах. К продаже запрещены также неспелые, мятые, увядшие, перезрелые и загнившие плоды и ягоды. Они не должны быть поражены болезнями, загрязнены землей или подмороженными. В ведомстве уточнили, что такие плоды могут привести к отравлению. В Роспотребнадзоре объяснили, где не стоит покупать дыни и арбузы URA.RU Покупать арбузы и дыни можно только в официальных точках продажи URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сезон покупки дынь и арбузов традиционно начинается в августе, но уже весной на полках магазинов стало больше плодов и ягод. Как безопасно выбрать фрукты и ягоды не в сезон URA.RU рассказал замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов. «Фрукты и ягоды присутствуют в продаже круглый год. Не в сезон их выращивают в теплицах или привозят из-за рубежа. Независимо от происхождения арбузов и дынь их реализация должна осуществляться с учетом санитарных требований», — сообщил URA.RU Ефремов. Фрукты, ягоды и овощи нельзя покупать с рук. Особенные риски несет покупка арбузов и дынь с земли и на обочинах дорог. Пыль и грязь ведет к накоплению солей тяжелых металлов в продукте. Роспотребнадзор советует употреблять фрукты и ягоды только из специализированных мест. К таким относятся официальные рынки, ярмарки и магазины торговых сетей. У продавца должны быть единые четко оформленные ценники и чистая специальная одежда. Сроки годности и маркировка должны также быть указаны. Дата сбора урожая и название изготовителя должны быть доведены до покупателей в открытой форме. По требованию продавец обязан показать товаросопроводительные документы. Арбузы и дыни категорически нельзя покупать частями или надрезами. Ефремов пояснил, что в тепле микроорганизмы с разделочного инвентаря, грязной кожуры и рук продавца могут проникнуть в мякоть. Окрас плодов должен быть естественным, не чрезмерно ярких или тусклых цветов. Следует также избегать слишком маленьких и больших размеров. Спелые плоды отличает сильный приятный запах. К продаже запрещены также неспелые, мятые, увядшие, перезрелые и загнившие плоды и ягоды. Они не должны быть поражены болезнями, загрязнены землей или подмороженными. В ведомстве уточнили, что такие плоды могут привести к отравлению.