Сезон покупки дынь и арбузов традиционно начинается в августе, но уже весной на полках магазинов стало больше плодов и ягод. Как безопасно выбрать фрукты и ягоды не в сезон URA.RU рассказал замначальника Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.
«Фрукты и ягоды присутствуют в продаже круглый год. Не в сезон их выращивают в теплицах или привозят из-за рубежа. Независимо от происхождения арбузов и дынь их реализация должна осуществляться с учетом санитарных требований», — сообщил URA.RU Ефремов.
Где нельзя покупать арбузы, дыни и ягоды не в сезон
Фрукты, ягоды и овощи нельзя покупать с рук. Особенные риски несет покупка арбузов и дынь с земли и на обочинах дорог. Пыль и грязь ведет к накоплению солей тяжелых металлов в продукте.
Роспотребнадзор советует употреблять фрукты и ягоды только из специализированных мест. К таким относятся официальные рынки, ярмарки и магазины торговых сетей.
Как должно выглядеть место покупки
У продавца должны быть единые четко оформленные ценники и чистая специальная одежда. Сроки годности и маркировка должны также быть указаны.
Дата сбора урожая и название изготовителя должны быть доведены до покупателей в открытой форме. По требованию продавец обязан показать товаросопроводительные документы.
Как выбрать дыню, арбуз и ягоды
Арбузы и дыни категорически нельзя покупать частями или надрезами. Ефремов пояснил, что в тепле микроорганизмы с разделочного инвентаря, грязной кожуры и рук продавца могут проникнуть в мякоть.
Окрас плодов должен быть естественным, не чрезмерно ярких или тусклых цветов. Следует также избегать слишком маленьких и больших размеров. Спелые плоды отличает сильный приятный запах.
К продаже запрещены также неспелые, мятые, увядшие, перезрелые и загнившие плоды и ягоды. Они не должны быть поражены болезнями, загрязнены землей или подмороженными. В ведомстве уточнили, что такие плоды могут привести к отравлению.
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