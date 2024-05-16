В Кировском районе Екатеринбурга водитель Ford Focus сбил 12-летнего самокатчика, переезжавшего дорогу. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД.
"Водитель Ford, двигаясь по Комсомольской при повороте налево на Первомайскую, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего регулируемый пешеходный переход справа налево по ходу движения транспортного средства на самокате, не спешившись", — следует из сообщения. Сейчас мальчику оказывают медпомощь в больнице.
Автомобилист пояснил, что пропустил пешеходов, но при начале движения не успел уйти от ДТП с самокатчиком. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
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