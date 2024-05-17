Politico: НАТО рано или поздно направит войска на Украину

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НАТО пока не планирует отправлять солдат на Украину
НАТО пока не планирует отправлять солдат на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На данный момент у НАТО нет планов отправлять своих солдат на Украину, однако рано или поздно это может произойти. Об этом сообщает издание Politico. 

«Они (представители альянса — прим. URA.RU) полагают, что это (отправка войск — прим. URA.RU) рано или поздно произойдет, по крайней мере для обучения и поддержки», — говорится в материале. Однако там отметили, что пока НАТО не намерена отправлять своих солдат на Украину. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен быть напрямую вовлечен в конфликт с Россией. При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова отправить военных для поддержки Украины.

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На данный момент у НАТО нет планов отправлять своих солдат на Украину, однако рано или поздно это может произойти. Об этом сообщает издание Politico.  «Они (представители альянса — прим. URA.RU) полагают, что это (отправка войск — прим. URA.RU) рано или поздно произойдет, по крайней мере для обучения и поддержки», — говорится в материале. Однако там отметили, что пока НАТО не намерена отправлять своих солдат на Украину.  Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен быть напрямую вовлечен в конфликт с Россией. При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова отправить военных для поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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