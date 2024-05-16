В ХМАО открылся центр, который поможет бывшим заключенным адаптироваться на свободе

В Сургуте открылся первый в регионе центр для ресоциализации и трудоустройства бывших заключенных «Перезагрузка». Об этом сообщает Департамент социального развития ХМАО на своей странице «Вконтакте».
«Проект направлен на создание условий для успешной ресоциализации и трудоустройства бывших осужденных и реализован при поддержке губернатора автономного округа. […] Команда проекта оказывает социальное сопровождение и помощь в получении юридических и социальных услуг, поиске работы, профориентации и профессиональном обучении», – сообщает Депсоцразвития Югры в соцсети.
Каждый бывший осужденный, обратившийся в центр, сможет проживать в нем от двух до двенадцати месяцев. За это время ему помогут трудоустроиться и адаптироваться к жизни на свободе.
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