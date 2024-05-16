16 мая 2024

В ХМАО открылся центр, который поможет бывшим заключенным адаптироваться на свободе

В ХМАО открылся центр «Перезагрузка» для ресоциализации бывших заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр "Перезагрузка" в Сургуте поможет бывшим заключенным адаптироваться к жизни на свободе
Центр "Перезагрузка" в Сургуте поможет бывшим заключенным адаптироваться к жизни на свободе Фото:

В Сургуте открылся первый в регионе центр для ресоциализации и трудоустройства бывших заключенных «Перезагрузка». Об этом сообщает Департамент социального развития ХМАО на своей странице «Вконтакте».

«Проект направлен на создание условий для успешной ресоциализации и трудоустройства бывших осужденных и реализован при поддержке губернатора автономного округа. […] Команда проекта оказывает социальное сопровождение и помощь в получении юридических и социальных услуг, поиске работы, профориентации и профессиональном обучении», – сообщает Депсоцразвития Югры в соцсети.

Каждый бывший осужденный, обратившийся в центр, сможет проживать в нем от двух до двенадцати месяцев. За это время ему помогут трудоустроиться и адаптироваться к жизни на свободе.

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В Сургуте открылся первый в регионе центр для ресоциализации и трудоустройства бывших заключенных «Перезагрузка». Об этом сообщает Департамент социального развития ХМАО на своей странице «Вконтакте». «Проект направлен на создание условий для успешной ресоциализации и трудоустройства бывших осужденных и реализован при поддержке губернатора автономного округа. […] Команда проекта оказывает социальное сопровождение и помощь в получении юридических и социальных услуг, поиске работы, профориентации и профессиональном обучении», – сообщает Депсоцразвития Югры в соцсети. Каждый бывший осужденный, обратившийся в центр, сможет проживать в нем от двух до двенадцати месяцев. За это время ему помогут трудоустроиться и адаптироваться к жизни на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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