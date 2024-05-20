Челябинский хоккеист Шабанов стал автором лучшего гола сезона КХЛ. Видео

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Максим Шабанов забил лучший гол сезона КХЛ Фото:

Гол хоккеиста челябинского ХК «Трактор» Максима Шабанова стал лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ. Лакросс в ворота омского «Авангарда» возглавил топ версии КХЛ.

«Самые красивые шайбы сезона 2023/2024 КХЛ! Проход Григоренко, комбинации „Автомобилиста“ и „Спартака“, два шикарных паса Атанасова, цирковой трюк от „Барыса“ и фантастический гол Шабанова!» — сообщает пресс-служба КХЛ.

В тройку авторов самых красивых голов прошедшего сезона также вошли Максим Летунов и Кирилл Воронин, представляющие «Торпедо». Но превзойти гол Шабанова по своей зрелищности у них не получилось.

Этот лакросс-гол челябинского нападающего стал победным. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Трактора».

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Гол хоккеиста челябинского ХК «Трактор» Максима Шабанова стал лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ. Лакросс в ворота омского «Авангарда» возглавил топ версии КХЛ. «Самые красивые шайбы сезона 2023/2024 КХЛ! Проход Григоренко, комбинации „Автомобилиста“ и „Спартака“, два шикарных паса Атанасова, цирковой трюк от „Барыса“ и фантастический гол Шабанова!» — сообщает пресс-служба КХЛ. В тройку авторов самых красивых голов прошедшего сезона также вошли Максим Летунов и Кирилл Воронин, представляющие «Торпедо». Но превзойти гол Шабанова по своей зрелищности у них не получилось. Этот лакросс-гол челябинского нападающего стал победным. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Трактора».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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