Гол хоккеиста челябинского ХК «Трактор» Максима Шабанова стал лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ. Лакросс в ворота омского «Авангарда» возглавил топ версии КХЛ.
«Самые красивые шайбы сезона 2023/2024 КХЛ! Проход Григоренко, комбинации „Автомобилиста“ и „Спартака“, два шикарных паса Атанасова, цирковой трюк от „Барыса“ и фантастический гол Шабанова!» — сообщает пресс-служба КХЛ.
В тройку авторов самых красивых голов прошедшего сезона также вошли Максим Летунов и Кирилл Воронин, представляющие «Торпедо». Но превзойти гол Шабанова по своей зрелищности у них не получилось.
Этот лакросс-гол челябинского нападающего стал победным. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Трактора».
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