Челябинский хоккеист Шабанов стал автором лучшего гола сезона КХЛ. Видео

20 мая 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Максим Шабанов забил лучший гол сезона КХЛ Фото: Анна Майорова © URA.RU Гол хоккеиста челябинского ХК «Трактор» Максима Шабанова стал лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ. Лакросс в ворота омского «Авангарда» возглавил топ версии КХЛ. «Самые красивые шайбы сезона 2023/2024 КХЛ! Проход Григоренко, комбинации „Автомобилиста“ и „Спартака“, два шикарных паса Атанасова, цирковой трюк от „Барыса“ и фантастический гол Шабанова!» — сообщает пресс-служба КХЛ. В тройку авторов самых красивых голов прошедшего сезона также вошли Максим Летунов и Кирилл Воронин, представляющие «Торпедо». Но превзойти гол Шабанова по своей зрелищности у них не получилось. Этот лакросс-гол челябинского нападающего стал победным. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Трактора». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гол хоккеиста челябинского ХК «Трактор» Максима Шабанова стал лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ. Лакросс в ворота омского «Авангарда» возглавил топ версии КХЛ. «Самые красивые шайбы сезона 2023/2024 КХЛ! Проход Григоренко, комбинации „Автомобилиста“ и „Спартака“, два шикарных паса Атанасова, цирковой трюк от „Барыса“ и фантастический гол Шабанова!» — сообщает пресс-служба КХЛ. В тройку авторов самых красивых голов прошедшего сезона также вошли Максим Летунов и Кирилл Воронин, представляющие «Торпедо». Но превзойти гол Шабанова по своей зрелищности у них не получилось. Этот лакросс-гол челябинского нападающего стал победным. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Трактора».