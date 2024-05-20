В челябинской больнице вместо санитарок к больным отправляют уборщиц

20 мая 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Уборщица за работу сутками на двух должностях зарабатывает всего 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ГБУЗ «Районная больница №1» Еманжелинска Челябинской области вместо санитарок к пациентам направляют уборщиц, которые фактически совмещают две должности, зарабатывая всего 20 тысяч рублей. Об этом сообщила URA.RU сотрудница больницы Гуля Г. «Во всех отделениях нашей больницы около четырех лет назад всех санитарок перевели на должность уборщицы для экономии средств. Сейчас мы не только делаем уборку, но, как и раньше, моем пациентов, относим анализы, контактируем с биоматериалами. При этом сейчас мы зарабатываем на уровне вахтеров или уборщиц в магазине, работая в больнице сутками», — рассказала URA.RU сотрудница больницы. Гуля уточнила, что, согласно должностной инструкции, уборщицы служебных помещений должны только производить уборку, но фактически они вынуждены совмещать две должности. При этом сейчас их зарплаты составляют около 20 тысяч рублей, что гораздо меньше прежних сумм. «Мы возимся со всеми бомжами, но премий нам не дают, так как мы не относимся к медперсоналу. Сотрудниц оперблока перевели обратно в санитарки, а нас оставили. Это несправедливо. Нам пообещали, что переведут все отделения, но уже столько лет ничего не меняется», — добавила Гуля. По данным сотрудников больницы, санитарка зарабатывает около 35 тысяч рублей. Кроме того, как медработникам им доступны ежемесячные федеральные выплаты и новогодние бонусы, которые доходят до 60 тысяч рублей. Уборщица эти суммы не получает. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава с просьбой разъяснить ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГБУЗ «Районная больница №1» Еманжелинска Челябинской области вместо санитарок к пациентам направляют уборщиц, которые фактически совмещают две должности, зарабатывая всего 20 тысяч рублей. Об этом сообщила URA.RU сотрудница больницы Гуля Г. «Во всех отделениях нашей больницы около четырех лет назад всех санитарок перевели на должность уборщицы для экономии средств. Сейчас мы не только делаем уборку, но, как и раньше, моем пациентов, относим анализы, контактируем с биоматериалами. При этом сейчас мы зарабатываем на уровне вахтеров или уборщиц в магазине, работая в больнице сутками», — рассказала URA.RU сотрудница больницы. Гуля уточнила, что, согласно должностной инструкции, уборщицы служебных помещений должны только производить уборку, но фактически они вынуждены совмещать две должности. При этом сейчас их зарплаты составляют около 20 тысяч рублей, что гораздо меньше прежних сумм. «Мы возимся со всеми бомжами, но премий нам не дают, так как мы не относимся к медперсоналу. Сотрудниц оперблока перевели обратно в санитарки, а нас оставили. Это несправедливо. Нам пообещали, что переведут все отделения, но уже столько лет ничего не меняется», — добавила Гуля. По данным сотрудников больницы, санитарка зарабатывает около 35 тысяч рублей. Кроме того, как медработникам им доступны ежемесячные федеральные выплаты и новогодние бонусы, которые доходят до 60 тысяч рублей. Уборщица эти суммы не получает. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава с просьбой разъяснить ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.