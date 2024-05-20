На заседании Совета Безопасности ООН почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахияна. Члены Совбеза встали и почтили их память минутой молчания.
«Совбез ООН минутой молчания почтил память погибших президента и главы МИД Ирана», — сообщает РИА Новости. Вертолет президента Ирана разбился 19 мая на севере страны из-за плохой погоды.
В результате происшествия погибли члены иранской делегации, возвращавшиеся из Азербайджана. Аятолла Али Хаменеи назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера временным главой исполнительной власти. В Иране объявлен национальный траур, похороны погибших пройдут 21 мая в Тебризе.
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