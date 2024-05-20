На заседании Совбеза ООН почтили память президента Раиси и главы МИД Ирана. Видео

20 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Ибрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета Фото: Официальный сайт Государственной Думы новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан На заседании Совета Безопасности ООН почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахияна. Члены Совбеза встали и почтили их память минутой молчания. «Совбез ООН минутой молчания почтил память погибших президента и главы МИД Ирана», — сообщает РИА Новости. Вертолет президента Ирана разбился 19 мая на севере страны из-за плохой погоды. В результате происшествия погибли члены иранской делегации, возвращавшиеся из Азербайджана. Аятолла Али Хаменеи назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера временным главой исполнительной власти. В Иране объявлен национальный траур, похороны погибших пройдут 21 мая в Тебризе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Совета Безопасности ООН почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахияна. Члены Совбеза встали и почтили их память минутой молчания. «Совбез ООН минутой молчания почтил память погибших президента и главы МИД Ирана», — сообщает РИА Новости. Вертолет президента Ирана разбился 19 мая на севере страны из-за плохой погоды. В результате происшествия погибли члены иранской делегации, возвращавшиеся из Азербайджана. Аятолла Али Хаменеи назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера временным главой исполнительной власти. В Иране объявлен национальный траур, похороны погибших пройдут 21 мая в Тебризе.