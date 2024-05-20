В Магнитогорске суд отказал застройщику в праве на возведенные дома

21 мая 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Суд постановил снести построенные фундаменты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд отказал застройщику из Магнитогорска (Челябинская область) в праве на построенные дома и постановил снести возведенные фундаменты. Об этом 21 мая сообщается в официальном telegram-канале мэрии. «В Магнитогорске завершилась судебная тяжба между администрацией города и застройщиком ООО „Новый формат“. Арбитражный суд обязал недобросовестного застройщика снести заложенные фундаменты, отказав в признании права собственности на уже построенные дома. Все попытки ООО „Новый формат“ отменить решение суда не имели результата: вышестоящий суд апелляционной инстанции поддержал выводы относительно незаконности строительства и необходимости сноса фундаментов», — сообщили в мэрии. В администрации добавили, что разбирательства по факту возведения многоквартирных домов на земельном участке, не предназначенном для этих целей, расположенном по улице Суворова, велись на протяжении почти пяти лет. Застройщик ООО «Новый формат», не получив соответствующее разрешение на строительство от муниципальных властей, начал продажу квартир в еще не построенных домах. Арбитражный суд обязал застройщика снести заложенные фундаменты, отказав в признании права собственности на уже построенные дома. Вышестоящий суд апелляционной инстанции поддержал выводы относительно незаконности строительства и необходимости сноса фундаментов. Производство по кассационной жалобе, поданной застройщиком ООО «Новый формат», было прекращено. Магнитогорцы, успевшие приобрести квартиры на этапе начала строительства, вынуждены через суд добиваться признания права собственности на жилье. При этом дальнейшая судьба возведенных домов остается неопределенной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отказал застройщику из Магнитогорска (Челябинская область) в праве на построенные дома и постановил снести возведенные фундаменты. Об этом 21 мая сообщается в официальном telegram-канале мэрии. «В Магнитогорске завершилась судебная тяжба между администрацией города и застройщиком ООО „Новый формат“. Арбитражный суд обязал недобросовестного застройщика снести заложенные фундаменты, отказав в признании права собственности на уже построенные дома. Все попытки ООО „Новый формат“ отменить решение суда не имели результата: вышестоящий суд апелляционной инстанции поддержал выводы относительно незаконности строительства и необходимости сноса фундаментов», — сообщили в мэрии. В администрации добавили, что разбирательства по факту возведения многоквартирных домов на земельном участке, не предназначенном для этих целей, расположенном по улице Суворова, велись на протяжении почти пяти лет. Застройщик ООО «Новый формат», не получив соответствующее разрешение на строительство от муниципальных властей, начал продажу квартир в еще не построенных домах. Арбитражный суд обязал застройщика снести заложенные фундаменты, отказав в признании права собственности на уже построенные дома. Вышестоящий суд апелляционной инстанции поддержал выводы относительно незаконности строительства и необходимости сноса фундаментов. Производство по кассационной жалобе, поданной застройщиком ООО «Новый формат», было прекращено. Магнитогорцы, успевшие приобрести квартиры на этапе начала строительства, вынуждены через суд добиваться признания права собственности на жилье. При этом дальнейшая судьба возведенных домов остается неопределенной.