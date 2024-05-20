20 мая 2024

Челябинская поликлиника отказалась прикрепить пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, больница, регистратура поликлиники
В поликлинике сослались на отсутствие мест Фото:

Жителю Челябинска отказали в прикреплении к поликлинике, в которой он посещал врачей несколько десятков лет. Как рассказала URA.RU супруга пациента Ирина Антонова, медучреждение сослалось на отсутствие мест.

«Мы до 2017 года получали медицинские услуги в поликлинике ГАУЗ ОКБ N3 и привыкли и к врачам, и к услугам. Но нас автоматически прикрепили к „Полимедике“, это выяснилось, когда муж сильно заболел. На заявление о прикреплении нас обратно получили формальный отказ из-за перегруженности», — сообщила супруга пациента.

Антонова добавила, что в привычной им поликлинике гораздо больше узких специалистов. К тому же она находится совсем рядом. Семья желает воспользоваться правом выбора поликлиники, однако им отказывают. Документ есть в распоряжении редакции.

«Просто обидно, у меня муж простой рабочий человек. И, получается, право которым он может воспользоваться при выборе медицинской компании, чисто формальное и зависит от медицинской организации», — уточнила Антонова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ОКБ №3. В медучреждении попросили время для подготовки ответа.

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Жителю Челябинска отказали в прикреплении к поликлинике, в которой он посещал врачей несколько десятков лет. Как рассказала URA.RU супруга пациента Ирина Антонова, медучреждение сослалось на отсутствие мест. «Мы до 2017 года получали медицинские услуги в поликлинике ГАУЗ ОКБ N3 и привыкли и к врачам, и к услугам. Но нас автоматически прикрепили к „Полимедике“, это выяснилось, когда муж сильно заболел. На заявление о прикреплении нас обратно получили формальный отказ из-за перегруженности», — сообщила супруга пациента. Антонова добавила, что в привычной им поликлинике гораздо больше узких специалистов. К тому же она находится совсем рядом. Семья желает воспользоваться правом выбора поликлиники, однако им отказывают. Документ есть в распоряжении редакции. «Просто обидно, у меня муж простой рабочий человек. И, получается, право которым он может воспользоваться при выборе медицинской компании, чисто формальное и зависит от медицинской организации», — уточнила Антонова. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОКБ №3. В медучреждении попросили время для подготовки ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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