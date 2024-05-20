Челябинская поликлиника отказалась прикрепить пациента

21 мая 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

В поликлинике сослались на отсутствие мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Челябинска отказали в прикреплении к поликлинике, в которой он посещал врачей несколько десятков лет. Как рассказала URA.RU супруга пациента Ирина Антонова, медучреждение сослалось на отсутствие мест. «Мы до 2017 года получали медицинские услуги в поликлинике ГАУЗ ОКБ N3 и привыкли и к врачам, и к услугам. Но нас автоматически прикрепили к „Полимедике“, это выяснилось, когда муж сильно заболел. На заявление о прикреплении нас обратно получили формальный отказ из-за перегруженности», — сообщила супруга пациента. Антонова добавила, что в привычной им поликлинике гораздо больше узких специалистов. К тому же она находится совсем рядом. Семья желает воспользоваться правом выбора поликлиники, однако им отказывают. Документ есть в распоряжении редакции. «Просто обидно, у меня муж простой рабочий человек. И, получается, право которым он может воспользоваться при выборе медицинской компании, чисто формальное и зависит от медицинской организации», — уточнила Антонова. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОКБ №3. В медучреждении попросили время для подготовки ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Челябинска отказали в прикреплении к поликлинике, в которой он посещал врачей несколько десятков лет. Как рассказала URA.RU супруга пациента Ирина Антонова, медучреждение сослалось на отсутствие мест. «Мы до 2017 года получали медицинские услуги в поликлинике ГАУЗ ОКБ N3 и привыкли и к врачам, и к услугам. Но нас автоматически прикрепили к „Полимедике“, это выяснилось, когда муж сильно заболел. На заявление о прикреплении нас обратно получили формальный отказ из-за перегруженности», — сообщила супруга пациента. Антонова добавила, что в привычной им поликлинике гораздо больше узких специалистов. К тому же она находится совсем рядом. Семья желает воспользоваться правом выбора поликлиники, однако им отказывают. Документ есть в распоряжении редакции. «Просто обидно, у меня муж простой рабочий человек. И, получается, право которым он может воспользоваться при выборе медицинской компании, чисто формальное и зависит от медицинской организации», — уточнила Антонова. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОКБ №3. В медучреждении попросили время для подготовки ответа.