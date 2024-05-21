21 мая 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о поддельном сыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Натуральный сыр должен пахнуть молоком
Натуральный сыр должен пахнуть молоком Фото:

Натуральный сыр можно отличить от подделки по запаху, пояснил Роспотребнадзор ХМАО. Качественная продукция должна пахнуть молоком.

«Натуральный сыр должен пахнуть молоком или иметь специфический аромат. Отсутствие запаха может свидетельствовать о фальсификации», — говорится в telegram-канале ведомства. Хороший сыр также имеет равномерный цвет без пятен, исключение — голубая плесень.

В ведомстве советуют внимательно изучать состав продукции на упаковке. Заменители молочного жира, растительные жиры или другие нестандартные компоненты могут быть признаком сырного продукта, а не натурального сыра. «Если на упаковке указано "сырный продукт", то перед вами не настоящий сыр», — поясняет Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО разоблачил фейк о лягушке. Она якобы оказалась в банке с маринованными огурцами.

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Натуральный сыр можно отличить от подделки по запаху, пояснил Роспотребнадзор ХМАО. Качественная продукция должна пахнуть молоком. «Натуральный сыр должен пахнуть молоком или иметь специфический аромат. Отсутствие запаха может свидетельствовать о фальсификации», — говорится в telegram-канале ведомства. Хороший сыр также имеет равномерный цвет без пятен, исключение — голубая плесень. В ведомстве советуют внимательно изучать состав продукции на упаковке. Заменители молочного жира, растительные жиры или другие нестандартные компоненты могут быть признаком сырного продукта, а не натурального сыра. «Если на упаковке указано "сырный продукт", то перед вами не настоящий сыр», — поясняет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО разоблачил фейк о лягушке. Она якобы оказалась в банке с маринованными огурцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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