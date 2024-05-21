Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о поддельном сыре

Натуральный сыр можно отличить от подделки по запаху, пояснил Роспотребнадзор ХМАО. Качественная продукция должна пахнуть молоком.
«Натуральный сыр должен пахнуть молоком или иметь специфический аромат. Отсутствие запаха может свидетельствовать о фальсификации», — говорится в telegram-канале ведомства. Хороший сыр также имеет равномерный цвет без пятен, исключение — голубая плесень.
В ведомстве советуют внимательно изучать состав продукции на упаковке. Заменители молочного жира, растительные жиры или другие нестандартные компоненты могут быть признаком сырного продукта, а не натурального сыра. «Если на упаковке указано "сырный продукт", то перед вами не настоящий сыр», — поясняет Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО разоблачил фейк о лягушке. Она якобы оказалась в банке с маринованными огурцами.
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