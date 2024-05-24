В Ассоциации туризма назвали самые перспективные направления в Африке

Тур-эксперт Мальцев: в Зимбабве нужно летать в связке из 2-3 стран

24 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Зимбабве не имеет выходов к морю, напомнил Михаил Мальцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Безвизовый режим в Зимбабве может открыть для россиян новое направление для путешествий. Но тур в южную Африку лучше брать в связке из двух-трех стран с завершением отдыха на побережье: Зимбабве-Мозамбик либо Зимбабве-Ботсвана-Намибия или Замбия-Зимбабве-Мозамбик. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент «Уральской ассоциации туризма», подробно занимающийся изучением туров в африканские страны, Михаил Мальцев. МИД РФ ведет переговоры с африканскими странами по вопросу упрощения визовых процедур. В частотности, это касается государства, находящегося на юге Африки, Зимбабве. Сегодня соглашения о безвизовом режиме для россиян действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР. Чем интересно для россиян Зимбабве Статья по теме Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки «Я изучал этот участок, касающийся юга Африки. Само по себе государство Зимбабве, конечно, не станет революционным направлением. Но это важный шаг в освоении туристами новых территорий. Направление интересно в связке с еще двумя-тремя африканскими странами. Так как важно закончить тур где-то на побережье, а Зимбабве не имеет выходов к морю. Это Зимбабве — Мозамбик со сказочными по красоте пляжами у Индийского океана. Или Зимбабве — Ботсвана — Намибия с Атлантическим океаном. Или Замбия — Зимбабве — Мозамбик. Но в первую очередь южная Африка — это, конечно, же, экзотика, сафари, прекрасный животный мир, этнотуризм, возможность скупки драгоценных камней. Там существуют „черные“ или обычные рынки, где можно приобрести все от юарских алмазов до хризолитов, правда, со всеми вытекающими отсюда опасностями», — рассказал Михаил Мальцев. Почему южная Африка перспективна для развития туризма По мнению эксперта, такой туризм будет активно развиваться. «Назовем это направление „Черная Африка“. Я уверен, что оно будет быстрорастущим и интересным для россиян. Первая причина — это сужение и резкое сокращение в целом каких-либо альтернатив по турам. Вторая — рост там безопасности и сервиса. Третье — увеличение российского экономического присутствия. Это тоже способствует росту безопасности. Плюс, у наших туристов, по моим наблюдениям, есть склонность к изучению новых, еще не хоженых, территорий, земель. Например, мы еще 10 лет назад были пионерами в развитии отношений с южноафриканской провинцией Мпумаланга. А сейчас мы видим увеличение количества наших туристов за это время в пять раз. Мы осуществляем сейчас также активное взаимодействие с Угандой. Три года назад я встречался с чрезвычайным полномочным послом этого государства в Восточной Африке, мы обсуждали вопросы развития. Тогда казалось это полной экзотикой на фоне существующих и азиатских, и европейских направлений», — подчеркнул Мальцев. Почему Зимбабве в ближайшее время не станет массовым направлением Новость по теме Пермский вуз намерен обучать русскому языку в ЮАР и Зимбабве При этом собеседник агентства согласился, что пока туры в южную Африку не могут быть очень популярными у большого количества людей. «Пока нет среднесрочных перспектив у этих направлений стать массовыми. По причине отсутствия достаточного номерного фонда, плюс пока сохраняются вопросы санэпидемиологической безопасности, нужно, чтобы соблюдались максимально меры чистоты, гигиены, также сказывается отсутствие береговой морской линии. Конечно, в основе стоимости тура будет ключевую роль играть и авиаперелет. У нас очень сузилась география полета. В данном направлении лучше совершать перелет через Шарджу (город в ОАЭ), Дубай либо Стамбул. Естественно перед посещением Зимбабве также необходимо привиться. Нужно заранее понимать маршрут передвижения, иметь определенный запас денег и желательно брать комплексный тур-продукт. Это является гарантией безопасности. Все-таки не стоит забывать, что эта страна еще недавно была одной из самых бедных и там индустрия туризма, вместе с сервисом, с пониманием местных жителей, только выстраивается», — напомнил он. В беседе с URA.RU вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян добавил, что пока Зимбабве является дорогим направлением для отдыха. «Это не развитое туристическое направление для россиян. Безусловно, там есть продукт. Эта страна относительно спокойная по сравнению с остальной Центральной Африкой. Но с учетом того, что перелеты потребуются внутренние, это все превращается в разряд дорогого сегмента. Мы не ожидаем всплеска, потому что есть гораздо более интересные страны в Африке, — Кения, Южная Африка, Эфиопия. С Эфиопией у нас вообще прямое сообщение», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безвизовый режим в Зимбабве может открыть для россиян новое направление для путешествий. Но тур в южную Африку лучше брать в связке из двух-трех стран с завершением отдыха на побережье: Зимбабве-Мозамбик либо Зимбабве-Ботсвана-Намибия или Замбия-Зимбабве-Мозамбик. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент «Уральской ассоциации туризма», подробно занимающийся изучением туров в африканские страны, Михаил Мальцев. МИД РФ ведет переговоры с африканскими странами по вопросу упрощения визовых процедур. В частотности, это касается государства, находящегося на юге Африки, Зимбабве. Сегодня соглашения о безвизовом режиме для россиян действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР. «Я изучал этот участок, касающийся юга Африки. Само по себе государство Зимбабве, конечно, не станет революционным направлением. Но это важный шаг в освоении туристами новых территорий. Направление интересно в связке с еще двумя-тремя африканскими странами. Так как важно закончить тур где-то на побережье, а Зимбабве не имеет выходов к морю. Это Зимбабве — Мозамбик со сказочными по красоте пляжами у Индийского океана. Или Зимбабве — Ботсвана — Намибия с Атлантическим океаном. Или Замбия — Зимбабве — Мозамбик. Но в первую очередь южная Африка — это, конечно, же, экзотика, сафари, прекрасный животный мир, этнотуризм, возможность скупки драгоценных камней. Там существуют „черные“ или обычные рынки, где можно приобрести все от юарских алмазов до хризолитов, правда, со всеми вытекающими отсюда опасностями», — рассказал Михаил Мальцев. По мнению эксперта, такой туризм будет активно развиваться. «Назовем это направление „Черная Африка“. Я уверен, что оно будет быстрорастущим и интересным для россиян. Первая причина — это сужение и резкое сокращение в целом каких-либо альтернатив по турам. Вторая — рост там безопасности и сервиса. Третье — увеличение российского экономического присутствия. Это тоже способствует росту безопасности. Плюс, у наших туристов, по моим наблюдениям, есть склонность к изучению новых, еще не хоженых, территорий, земель. Например, мы еще 10 лет назад были пионерами в развитии отношений с южноафриканской провинцией Мпумаланга. А сейчас мы видим увеличение количества наших туристов за это время в пять раз. Мы осуществляем сейчас также активное взаимодействие с Угандой. Три года назад я встречался с чрезвычайным полномочным послом этого государства в Восточной Африке, мы обсуждали вопросы развития. Тогда казалось это полной экзотикой на фоне существующих и азиатских, и европейских направлений», — подчеркнул Мальцев. При этом собеседник агентства согласился, что пока туры в южную Африку не могут быть очень популярными у большого количества людей. «Пока нет среднесрочных перспектив у этих направлений стать массовыми. По причине отсутствия достаточного номерного фонда, плюс пока сохраняются вопросы санэпидемиологической безопасности, нужно, чтобы соблюдались максимально меры чистоты, гигиены, также сказывается отсутствие береговой морской линии. Конечно, в основе стоимости тура будет ключевую роль играть и авиаперелет. У нас очень сузилась география полета. В данном направлении лучше совершать перелет через Шарджу (город в ОАЭ), Дубай либо Стамбул. Естественно перед посещением Зимбабве также необходимо привиться. Нужно заранее понимать маршрут передвижения, иметь определенный запас денег и желательно брать комплексный тур-продукт. Это является гарантией безопасности. Все-таки не стоит забывать, что эта страна еще недавно была одной из самых бедных и там индустрия туризма, вместе с сервисом, с пониманием местных жителей, только выстраивается», — напомнил он. В беседе с URA.RU вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян добавил, что пока Зимбабве является дорогим направлением для отдыха. «Это не развитое туристическое направление для россиян. Безусловно, там есть продукт. Эта страна относительно спокойная по сравнению с остальной Центральной Африкой. Но с учетом того, что перелеты потребуются внутренние, это все превращается в разряд дорогого сегмента. Мы не ожидаем всплеска, потому что есть гораздо более интересные страны в Африке, — Кения, Южная Африка, Эфиопия. С Эфиопией у нас вообще прямое сообщение», — подытожил он.