Самолет Красноярск — Челябинск вернули на стоянку перед вылетом

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
Самолет не смог вылететь из Красноярска в Челябинск (фото из архива) Фото:

В аэропорту Красноярска самолет SuperJet 100-95 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Челябинск по причине технических неполадок. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Возврат с исполнительного старта по причине отказа одного канала управления носовой стойкой шасси. Самолет RRJ-95 RA-89188. Рейс SDM 6843 Красноярск — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Инцидент произошел 23 мая. Рейс выполняла компания «Аэрофлот».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.

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В аэропорту Красноярска самолет SuperJet 100-95 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Челябинск по причине технических неполадок. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Возврат с исполнительного старта по причине отказа одного канала управления носовой стойкой шасси. Самолет RRJ-95 RA-89188. Рейс SDM 6843 Красноярск — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Инцидент произошел 23 мая. Рейс выполняла компания «Аэрофлот». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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