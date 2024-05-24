Самолет Красноярск — Челябинск вернули на стоянку перед вылетом

В аэропорту Красноярска самолет SuperJet 100-95 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Челябинск по причине технических неполадок. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Возврат с исполнительного старта по причине отказа одного канала управления носовой стойкой шасси. Самолет RRJ-95 RA-89188. Рейс SDM 6843 Красноярск — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Инцидент произошел 23 мая. Рейс выполняла компания «Аэрофлот».
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
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