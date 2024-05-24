24 мая 2024

В ХМАО спасатели вызволили из огня четырех человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарная техника
В настоящее время устанавливаются причины возгорания Фото:

В Лянторе (ХМАО) в многоквартирном жилом доме утром 25 мая произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из огня четырех жильцов.

«В 05:24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Лянторе. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Спасено 4 человека», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар был ликвидирован в 8:02. В тушении были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.

Спасатели справились с огнем за 2,5 часа
Спасатели справились с огнем за 2,5 часа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лянторе (ХМАО) в многоквартирном жилом доме утром 25 мая произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из огня четырех жильцов. «В 05:24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Лянторе. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Спасено 4 человека», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар был ликвидирован в 8:02. В тушении были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...