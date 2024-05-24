В ХМАО спасатели вызволили из огня четырех человек. Фото

25 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

В настоящее время устанавливаются причины возгорания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лянторе (ХМАО) в многоквартирном жилом доме утром 25 мая произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из огня четырех жильцов. «В 05:24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Лянторе. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Спасено 4 человека», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар был ликвидирован в 8:02. В тушении были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины ЧП. Спасатели справились с огнем за 2,5 часа telegram-канал МЧС ХМАО-Югры Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лянторе (ХМАО) в многоквартирном жилом доме утром 25 мая произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из огня четырех жильцов. «В 05:24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Лянторе. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Спасено 4 человека», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар был ликвидирован в 8:02. В тушении были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.