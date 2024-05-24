В настоящее время устанавливаются причины возгорания
В Лянторе (ХМАО) в многоквартирном жилом доме утром 25 мая произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из огня четырех жильцов.
«В 05:24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Лянторе. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Спасено 4 человека», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожар был ликвидирован в 8:02. В тушении были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины ЧП.
Спасатели справились с огнем за 2,5 часа
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