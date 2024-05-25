Невролог объяснил, как можно улучшить память

Врач-невролог Мацокин: компьютерные игры помогут улучшить память

26 мая 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Компьютерные игры полезны для мозга, считают врачи (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы улучшить память, необходим умственный тренинг. В качестве тренировки для мозга подойдет не только чтение книг, разгадывание кроссвордов и изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные. Об этом заявил врач-невролог Игорь Мацокин. «Для сохранения и улучшения памяти и внимания необходим умственный тренинг… Можно использовать не только чтение книг, разгадывание головоломок и кроссвордов, изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные, которые помогают развивать стратегическое мышление», — сказал Мацокин в интервью газеты «Аргументы и факты». Важное значение для сохранения памяти имеют социальные связи. Необходимо не только постоянное общение, но и знакомство с новыми людьми и посещение новых мест. Для формирования новых нейронные связей достаточно менять повседневные маршруты. Также важно давать мозгу отдых — даже в период максимальной загрузки делать паузы на 10-15 минут. Важное значение также имеет физическая нагрузка. Мозговые штурмы помогают до некоторого времени. Если не соблюдать правила умственной гигиены, мозг перестанет усваивать новую информацию. Именно это объясняет, почему люди перестали читать книги в современном мире. Мозг просто защищается от избыточной информации и не воспринимает объемные тексты. Невролог Павел Хорошев ранее объяснил, когда у человека стремительно развивается деменция. По словам специалиста, при потере зрения во взрослом возрасте деменция может начать развиваться стремительно. Человеку в такой ситуации трудно компенсировать получение информации другими органами восприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы улучшить память, необходим умственный тренинг. В качестве тренировки для мозга подойдет не только чтение книг, разгадывание кроссвордов и изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные. Об этом заявил врач-невролог Игорь Мацокин. «Для сохранения и улучшения памяти и внимания необходим умственный тренинг… Можно использовать не только чтение книг, разгадывание головоломок и кроссвордов, изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные, которые помогают развивать стратегическое мышление», — сказал Мацокин в интервью газеты «Аргументы и факты». Важное значение для сохранения памяти имеют социальные связи. Необходимо не только постоянное общение, но и знакомство с новыми людьми и посещение новых мест. Для формирования новых нейронные связей достаточно менять повседневные маршруты. Также важно давать мозгу отдых — даже в период максимальной загрузки делать паузы на 10-15 минут. Важное значение также имеет физическая нагрузка. Мозговые штурмы помогают до некоторого времени. Если не соблюдать правила умственной гигиены, мозг перестанет усваивать новую информацию. Именно это объясняет, почему люди перестали читать книги в современном мире. Мозг просто защищается от избыточной информации и не воспринимает объемные тексты. Невролог Павел Хорошев ранее объяснил, когда у человека стремительно развивается деменция. По словам специалиста, при потере зрения во взрослом возрасте деменция может начать развиваться стремительно. Человеку в такой ситуации трудно компенсировать получение информации другими органами восприятия.