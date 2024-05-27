Во Владивостоке загорелось рыболовное судно

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Площадь возгорания составила 40 кв. метров (фото из архива) Фото:

Сотрудники МЧС России тушат пожар на рыболовном судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Экипаж успел эвакуироваться еще до приезда пожарных, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Из помещения рефрижераторных установок идет густой дым. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС России.

Сейчас пожарные проводят разведку при помощи тепловизора. На ликвидации пожара задействованы 32 сотрудника противопожарной службы и 9 единиц техники.

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Сотрудники МЧС России тушат пожар на рыболовном судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Экипаж успел эвакуироваться еще до приезда пожарных, сообщает пресс-служба МЧС России. «Из помещения рефрижераторных установок идет густой дым. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС России. Сейчас пожарные проводят разведку при помощи тепловизора. На ликвидации пожара задействованы 32 сотрудника противопожарной службы и 9 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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