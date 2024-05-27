Во Владивостоке загорелось рыболовное судно

Площадь возгорания составила 40 кв. метров (фото из архива)
Сотрудники МЧС России тушат пожар на рыболовном судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Экипаж успел эвакуироваться еще до приезда пожарных, сообщает пресс-служба МЧС России.
«Из помещения рефрижераторных установок идет густой дым. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС России.
Сейчас пожарные проводят разведку при помощи тепловизора. На ликвидации пожара задействованы 32 сотрудника противопожарной службы и 9 единиц техники.
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