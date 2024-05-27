Задыхающийся челябинец ждал скорую шесть часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
У мужчины упало давление и начался приступ удушья Фото:

Житель Копейска, города-спутника Челябинска, с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья ждал скорую помощь почти шесть часов. Об этом рассказал URA.RU Владимир Х.

«У меня резко заболела голова, выпил таблетку обезболивающего и практически упал, сердце выпрыгивало из груди, стало нечем дышать. Родные вызвали скорую помощь. Врачей мы ждали почти шесть часов», — сообщил URA.RU житель Копейска.

Через десять минут мужчина начал задыхаться, стал серым и похолодел, но на повторный вызов ответили, что пациентов очень много и придется ждать, сколько потребуется. После третьего звонка в половину первого ночи на адрес пообещали направить бригаду. Врачи приехали во втором часу ночи (документы есть в распоряжении редакции URA.RU).

«Медики заподозрили сильное падение давления и тахикардию, проверили сахар, сделали кардиограмму и дали направление в поликлинику. К этому моменту меня уже отпоили корвалолом, пустырником и горячим сладким чаем, мне стало получше. Но шесть часов ожидания — это слишком много, за это время могло произойти что угодно», — рассказал Владимир.

Родные пациента рассказали, что во время третьего вызова скорой помощи диспетчер отметила, что у пациента указана пометка «давление», а пометок по второму вызову нет. Сам мужчина сообщил URA.RU, что этот приступ стал повторным, четыре дня назад у него были те же симптомы. В тот раз врачи предупредили, что при повторном приступе возможно существенное ухудшение состояния, так как подобное указывает на вероятность инфаркта или инсульта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Копейска, города-спутника Челябинска, с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья ждал скорую помощь почти шесть часов. Об этом рассказал URA.RU Владимир Х. «У меня резко заболела голова, выпил таблетку обезболивающего и практически упал, сердце выпрыгивало из груди, стало нечем дышать. Родные вызвали скорую помощь. Врачей мы ждали почти шесть часов», — сообщил URA.RU житель Копейска. Через десять минут мужчина начал задыхаться, стал серым и похолодел, но на повторный вызов ответили, что пациентов очень много и придется ждать, сколько потребуется. После третьего звонка в половину первого ночи на адрес пообещали направить бригаду. Врачи приехали во втором часу ночи (документы есть в распоряжении редакции URA.RU). «Медики заподозрили сильное падение давления и тахикардию, проверили сахар, сделали кардиограмму и дали направление в поликлинику. К этому моменту меня уже отпоили корвалолом, пустырником и горячим сладким чаем, мне стало получше. Но шесть часов ожидания — это слишком много, за это время могло произойти что угодно», — рассказал Владимир. Родные пациента рассказали, что во время третьего вызова скорой помощи диспетчер отметила, что у пациента указана пометка «давление», а пометок по второму вызову нет. Сам мужчина сообщил URA.RU, что этот приступ стал повторным, четыре дня назад у него были те же симптомы. В тот раз врачи предупредили, что при повторном приступе возможно существенное ухудшение состояния, так как подобное указывает на вероятность инфаркта или инсульта. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...