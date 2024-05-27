Задыхающийся челябинец ждал скорую шесть часов

27 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

У мужчины упало давление и начался приступ удушья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Копейска, города-спутника Челябинска, с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья ждал скорую помощь почти шесть часов. Об этом рассказал URA.RU Владимир Х. «У меня резко заболела голова, выпил таблетку обезболивающего и практически упал, сердце выпрыгивало из груди, стало нечем дышать. Родные вызвали скорую помощь. Врачей мы ждали почти шесть часов», — сообщил URA.RU житель Копейска. Через десять минут мужчина начал задыхаться, стал серым и похолодел, но на повторный вызов ответили, что пациентов очень много и придется ждать, сколько потребуется. После третьего звонка в половину первого ночи на адрес пообещали направить бригаду. Врачи приехали во втором часу ночи (документы есть в распоряжении редакции URA.RU). «Медики заподозрили сильное падение давления и тахикардию, проверили сахар, сделали кардиограмму и дали направление в поликлинику. К этому моменту меня уже отпоили корвалолом, пустырником и горячим сладким чаем, мне стало получше. Но шесть часов ожидания — это слишком много, за это время могло произойти что угодно», — рассказал Владимир. Родные пациента рассказали, что во время третьего вызова скорой помощи диспетчер отметила, что у пациента указана пометка «давление», а пометок по второму вызову нет. Сам мужчина сообщил URA.RU, что этот приступ стал повторным, четыре дня назад у него были те же симптомы. В тот раз врачи предупредили, что при повторном приступе возможно существенное ухудшение состояния, так как подобное указывает на вероятность инфаркта или инсульта. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Копейска, города-спутника Челябинска, с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья ждал скорую помощь почти шесть часов. Об этом рассказал URA.RU Владимир Х. «У меня резко заболела голова, выпил таблетку обезболивающего и практически упал, сердце выпрыгивало из груди, стало нечем дышать. Родные вызвали скорую помощь. Врачей мы ждали почти шесть часов», — сообщил URA.RU житель Копейска. Через десять минут мужчина начал задыхаться, стал серым и похолодел, но на повторный вызов ответили, что пациентов очень много и придется ждать, сколько потребуется. После третьего звонка в половину первого ночи на адрес пообещали направить бригаду. Врачи приехали во втором часу ночи (документы есть в распоряжении редакции URA.RU). «Медики заподозрили сильное падение давления и тахикардию, проверили сахар, сделали кардиограмму и дали направление в поликлинику. К этому моменту меня уже отпоили корвалолом, пустырником и горячим сладким чаем, мне стало получше. Но шесть часов ожидания — это слишком много, за это время могло произойти что угодно», — рассказал Владимир. Родные пациента рассказали, что во время третьего вызова скорой помощи диспетчер отметила, что у пациента указана пометка «давление», а пометок по второму вызову нет. Сам мужчина сообщил URA.RU, что этот приступ стал повторным, четыре дня назад у него были те же симптомы. В тот раз врачи предупредили, что при повторном приступе возможно существенное ухудшение состояния, так как подобное указывает на вероятность инфаркта или инсульта. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.