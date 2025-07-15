Текслер назначил замминистра ЖКХ в челябинском правительстве

Губернатор Алексей Текслер назначил заместителя министра ЖКХ в правительстве Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Назначить Шевцову Елену Георгиевну заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Ранее Шевцова в ранге замначальника управления работала в региональном минстрое. Оттуда же в министерство ЖКХ с должности первого замминистра строительства пришла нынешний министр Людмила Алпатова.
Министерство ЖКХ было создано осенью прошлого года. Алпатову Текслер назначил министром в ноябре.
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