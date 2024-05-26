У жителей ХМАО возникли проблемы с посылками из-за массового сбоя СДЭК

Жители ХМАО столкнулись с проблемами во время отправки посылок через курьерскую службу «СДЭК», у которой случился массовый сбой. Один из жителей Сургута рассказал URA.RU, что планировал отправить большую партию вещей, но из-за отсутствия объявления на пункте о закрытии, ему пришлось претерпеть непредвиденные расходы.
«Хотели отправить вещи в Курган и заказали машину с грузчиками. Приехали в офис на [улице] Геологической, он был открыт. Все выгрузили и машина уехала с грузчиками. А оказалось, что посылки не принимают в СДЭК из-за сбоя, но никаких объявлений даже на дверях не было. В итоге пришлось вновь вызывать машину и снова платить своим грузчикам, — рассказал URA.RU один из жителей Сургута.
По словам сургутянина, объявление на пункте вывесили только после жалобы в главный офис. «Пока ждали машину, в пункт точно также шли люди и все как один были неприятно удивлены», — добавил мужчина.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также уточнить, когда заработают офисы СДЭК в Югре. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что у СДЭКа произошел масштабный сбой. На сайте сообщили о технических работах.
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