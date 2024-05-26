26 мая 2024

У жителей ХМАО возникли проблемы с посылками из-за массового сбоя СДЭК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане столкнулись с проблемами во время отправки посылок через СДЭК
Югорчане столкнулись с проблемами во время отправки посылок через СДЭК Фото:

Жители ХМАО столкнулись с проблемами во время отправки посылок через курьерскую службу «СДЭК», у которой случился массовый сбой. Один из жителей Сургута рассказал URA.RU, что планировал отправить большую партию вещей, но из-за отсутствия объявления на пункте о закрытии, ему пришлось претерпеть непредвиденные расходы.

«Хотели отправить вещи в Курган и заказали машину с грузчиками. Приехали в офис на [улице] Геологической, он был открыт. Все выгрузили и машина уехала с грузчиками. А оказалось, что посылки не принимают в СДЭК из-за сбоя, но никаких объявлений даже на дверях не было. В итоге пришлось вновь вызывать машину и снова платить своим грузчикам, — рассказал URA.RU один из жителей Сургута.

По словам сургутянина, объявление на пункте вывесили только после жалобы в главный офис. «Пока ждали машину, в пункт точно также шли люди и все как один были неприятно удивлены», — добавил мужчина.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также уточнить, когда заработают офисы СДЭК в Югре. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что у СДЭКа произошел масштабный сбой. На сайте сообщили о технических работах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО столкнулись с проблемами во время отправки посылок через курьерскую службу «СДЭК», у которой случился массовый сбой. Один из жителей Сургута рассказал URA.RU, что планировал отправить большую партию вещей, но из-за отсутствия объявления на пункте о закрытии, ему пришлось претерпеть непредвиденные расходы. «Хотели отправить вещи в Курган и заказали машину с грузчиками. Приехали в офис на [улице] Геологической, он был открыт. Все выгрузили и машина уехала с грузчиками. А оказалось, что посылки не принимают в СДЭК из-за сбоя, но никаких объявлений даже на дверях не было. В итоге пришлось вновь вызывать машину и снова платить своим грузчикам, — рассказал URA.RU один из жителей Сургута. По словам сургутянина, объявление на пункте вывесили только после жалобы в главный офис. «Пока ждали машину, в пункт точно также шли люди и все как один были неприятно удивлены», — добавил мужчина. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также уточнить, когда заработают офисы СДЭК в Югре. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что у СДЭКа произошел масштабный сбой. На сайте сообщили о технических работах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...