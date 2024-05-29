МО РФ сообщило о ликвидации «Градов» над Белгородской областью

Один беспилотник был сбит над Белгородской областью
На Белгородской областью были сбиты один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
«Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО „Град“ над территорией Белгородской области», — передает РИА Новости. Информацию передало военное ведомство.
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