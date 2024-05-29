МО РФ сообщило о ликвидации «Градов» над Белгородской областью

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Один беспилотник был сбит над Белгородской областью Фото:

На Белгородской областью были сбиты один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО „Град“ над территорией Белгородской области», — передает РИА Новости. Информацию передало военное ведомство.

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На Белгородской областью были сбиты один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град». Об этом рассказали в Министерстве обороны России. «Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО „Град“ над территорией Белгородской области», — передает РИА Новости. Информацию передало военное ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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