На автодороге под Пермью грузовик смял иномарку, врезавшись в нее. Видео, снятое очевидцами ДТП, разместил telegram-канал «ЧП Пермь новости», уточнив, что авария произошла поздно вечером 28 мая.
«Грузовик врезался в машину. Приехала скорая и реанимация. Примерное время аварии 23:37», — сообщается в мессенджере. В краевом полицейском главке 59.RU уточнили, что участниками ДТП стали грузовик Scania и автомобиль Toyota Camry.
«По предварительным данным, на 497 километре трассы в направлении Краснокамска водитель грузовика 1966 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей в этом же направлении Toyota, которым управлял водитель 1993 года рождения», — рассказали СМИ в ГУ МВД по Прикамью.
В результате ДТП различные травмы получила 24-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении иномарки, ее госпитализировали. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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