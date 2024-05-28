28 мая 2024

На трассе под Пермью грузовик влетел в иномарку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии пострадал пассажир иномарки
В результате аварии пострадал пассажир иномарки Фото:

На автодороге под Пермью грузовик смял иномарку, врезавшись в нее. Видео, снятое очевидцами ДТП, разместил telegram-канал «ЧП Пермь новости», уточнив, что авария произошла поздно вечером 28 мая.

«Грузовик врезался в машину. Приехала скорая и реанимация. Примерное время аварии 23:37», — сообщается в мессенджере. В краевом полицейском главке 59.RU уточнили, что участниками ДТП стали грузовик Scania и автомобиль Toyota Camry.

«По предварительным данным, на 497 километре трассы в направлении Краснокамска водитель грузовика 1966 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей в этом же направлении Toyota, которым управлял водитель 1993 года рождения», — рассказали СМИ в ГУ МВД по Прикамью.

В результате ДТП различные травмы получила 24-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении иномарки, ее госпитализировали. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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На автодороге под Пермью грузовик смял иномарку, врезавшись в нее. Видео, снятое очевидцами ДТП, разместил telegram-канал «ЧП Пермь новости», уточнив, что авария произошла поздно вечером 28 мая. «Грузовик врезался в машину. Приехала скорая и реанимация. Примерное время аварии 23:37», — сообщается в мессенджере. В краевом полицейском главке 59.RU уточнили, что участниками ДТП стали грузовик Scania и автомобиль Toyota Camry. «По предварительным данным, на 497 километре трассы в направлении Краснокамска водитель грузовика 1966 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей в этом же направлении Toyota, которым управлял водитель 1993 года рождения», — рассказали СМИ в ГУ МВД по Прикамью. В результате ДТП различные травмы получила 24-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении иномарки, ее госпитализировали. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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