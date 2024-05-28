28 мая 2024

В Челябинской области скончался школьник, его мать умерла спустя несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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В обстоятельствах смерти матери и ребенка разбирается следственный комитет
В обстоятельствах смерти матери и ребенка разбирается следственный комитет Фото:

В поселке Каштак (Челябинская область) скончался девятиклассник. А спустя пару дней умерла его мать. Информацию об этом URA.RU 29 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерти не носят криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что сейчас тела матери и ребенка отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить точные причины смерти. По предварительным данным, их смерти не связаны друг с другом.

По данным URA.RU, мать злоупотребляла алкоголем. В семье остался еще один ребенок. Он учится в 7 классе. Сейчас его отправили к бабушке. 

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В поселке Каштак (Челябинская область) скончался девятиклассник. А спустя пару дней умерла его мать. Информацию об этом URA.RU 29 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерти не носят криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что сейчас тела матери и ребенка отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить точные причины смерти. По предварительным данным, их смерти не связаны друг с другом. По данным URA.RU, мать злоупотребляла алкоголем. В семье остался еще один ребенок. Он учится в 7 классе. Сейчас его отправили к бабушке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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