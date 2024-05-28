В Челябинской области скончался школьник, его мать умерла спустя несколько дней

В поселке Каштак (Челябинская область) скончался девятиклассник. А спустя пару дней умерла его мать. Информацию об этом URA.RU 29 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерти не носят криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что сейчас тела матери и ребенка отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить точные причины смерти. По предварительным данным, их смерти не связаны друг с другом.
По данным URA.RU, мать злоупотребляла алкоголем. В семье остался еще один ребенок. Он учится в 7 классе. Сейчас его отправили к бабушке.
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