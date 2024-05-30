Суд арестовал активы бывшего замглавы МВД Дагестана

30 мая 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

По версии следователей, имущество было оформлено на подставных лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему замглавы МВД республики Дагестана Руфату Исмаилову. Такое решение вынес Басманный районный суд. «По версии следствия, участки, здания, помещения и автомашины были оформлены на подставных лиц. Судья Басманного районного суда Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия. Она продлила срок ареста на имущество до 2 августа», — пишет « Коммерсант ». На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело осенью 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. В его доме и по месту работы прошли обыски. На одном из заседаний следователь также сообщил, что Исмаилов требовал от бизнесмена вернуть 100 миллионов рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему замглавы МВД республики Дагестана Руфату Исмаилову. Такое решение вынес Басманный районный суд. «По версии следствия, участки, здания, помещения и автомашины были оформлены на подставных лиц. Судья Басманного районного суда Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия. Она продлила срок ареста на имущество до 2 августа», — пишет «Коммерсант». На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело осенью 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. В его доме и по месту работы прошли обыски. На одном из заседаний следователь также сообщил, что Исмаилов требовал от бизнесмена вернуть 100 миллионов рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.