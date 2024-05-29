29 мая 2024

СДЭК возобновил выдачу посылок в Свердловской области после массового сбоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Вскоре СДЭК начнет отправлять посылки со складов
Вскоре СДЭК начнет отправлять посылки со складов Фото:

В Свердловской области служба доставки СДЭК возобновила выдачу посылок, которые находятся на пунктах выдачи, после массового сбоя на серверах. Следующим шагом компания запустит возможность отправки товара со склада, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен. Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло СМС-уведомление о получении еще до технического сбоя.

Сбой на серверах СДЭКа произошел 26 мая. С того момента пользователи на Урале и в России в целом жаловались на задержку сроков доставки и на операторов. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, причиной сбоя стала хакерская атака.

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В Свердловской области служба доставки СДЭК возобновила выдачу посылок, которые находятся на пунктах выдачи, после массового сбоя на серверах. Следующим шагом компания запустит возможность отправки товара со склада, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора. «Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен. Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло СМС-уведомление о получении еще до технического сбоя. Сбой на серверах СДЭКа произошел 26 мая. С того момента пользователи на Урале и в России в целом жаловались на задержку сроков доставки и на операторов. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, причиной сбоя стала хакерская атака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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