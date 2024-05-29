СДЭК возобновил выдачу посылок в Свердловской области после массового сбоя

В Свердловской области служба доставки СДЭК возобновила выдачу посылок, которые находятся на пунктах выдачи, после массового сбоя на серверах. Следующим шагом компания запустит возможность отправки товара со склада, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.
«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен. Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло СМС-уведомление о получении еще до технического сбоя.
Сбой на серверах СДЭКа произошел 26 мая. С того момента пользователи на Урале и в России в целом жаловались на задержку сроков доставки и на операторов. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, причиной сбоя стала хакерская атака.
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