Заксобрание Челябинской области запретило иноагентам участвовать в выборах

30 мая 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Выборное законодательство Челябинской области привели в соответствие с федеральным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Депутаты заксобрания Челябинской области 30 мая запретили иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней на территории региона. Также иноагенты не могут представлять интересы кандидатов и спонсировать их избирательные кампании, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Изменениями федерального законодательства в отношении иностранных агентов и лиц… установлены запреты на участие в выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления в качестве зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов или избирательного объединения либо их уполномоченных представителей. Выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации», — пояснил докладчик. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты единогласно. Аналогичные изменения теперь внесены в законы Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», «О муниципальных выборах в Челябинской области». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 мая запретили иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней на территории региона. Также иноагенты не могут представлять интересы кандидатов и спонсировать их избирательные кампании, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Изменениями федерального законодательства в отношении иностранных агентов и лиц… установлены запреты на участие в выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления в качестве зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов или избирательного объединения либо их уполномоченных представителей. Выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации», — пояснил докладчик. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты единогласно. Аналогичные изменения теперь внесены в законы Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», «О муниципальных выборах в Челябинской области».