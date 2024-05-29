Заксобрание Челябинской области запретило иноагентам участвовать в выборах

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 мая запретили иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней на территории региона. Также иноагенты не могут представлять интересы кандидатов и спонсировать их избирательные кампании, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Изменениями федерального законодательства в отношении иностранных агентов и лиц… установлены запреты на участие в выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления в качестве зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов или избирательного объединения либо их уполномоченных представителей. Выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации», — пояснил докладчик.
Соответствующие изменения в региональный закон были приняты единогласно. Аналогичные изменения теперь внесены в законы Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», «О муниципальных выборах в Челябинской области».
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