29 мая 2024

Заксобрание Челябинской области запретило иноагентам участвовать в выборах

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ЗСО. Челябинск
Выборное законодательство Челябинской области привели в соответствие с федеральным Фото:
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Иноагенты РФ

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 мая запретили иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней на территории региона. Также иноагенты не могут представлять интересы кандидатов и спонсировать их избирательные кампании, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Изменениями федерального законодательства в отношении иностранных агентов и лиц… установлены запреты на участие в выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления в качестве зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов или избирательного объединения либо их уполномоченных представителей. Выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации», — пояснил докладчик.

Соответствующие изменения в региональный закон были приняты единогласно. Аналогичные изменения теперь внесены в законы Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», «О муниципальных выборах в Челябинской области».

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Депутаты заксобрания Челябинской области 30 мая запретили иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней на территории региона. Также иноагенты не могут представлять интересы кандидатов и спонсировать их избирательные кампании, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Изменениями федерального законодательства в отношении иностранных агентов и лиц… установлены запреты на участие в выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления в качестве зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов или избирательного объединения либо их уполномоченных представителей. Выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в регистрации», — пояснил докладчик. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты единогласно. Аналогичные изменения теперь внесены в законы Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», «О муниципальных выборах в Челябинской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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