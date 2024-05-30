Суд вынес запрет на строительство частного кладбища под Челябинском

Суд вынес решение о запрете строительства частного кладбища в Саргазинском поселении Сосновского района Челябинской области. Как отметил в своем telegram-канале «Похоронный траст» шеф-редактор канала и журналист Иван Голунов, на частном кладбище стюардесса и рестораторы хотели сделать неплохой бизнес.
«„Пантеон“ должен был обустроить территорию, построить траурный зал и управлять кладбищем. Размер инвестиций и срок концессии — неизвестны, но обычно после ее завершения через 10-15 лет инвестор передает объект государству», — сообщил Голунов в своем telegram-канале.
В апреле 2021 года администрация поселка Саргазы заключила соглашение о строительстве кладбища с компанией «Пантеон» на территории площадью 28,6 гектара. Однако суд согласился с требованием прокуратуры и признал договор концессии незаконным, поскольку кладбища должны принадлежать государству и не могут контролироваться частными компаниями.
В проекте участвовали такие лица, как Демури Маршава, владелец грузинского ресторана «У Гоги», и другие совладельцы компании «Пантеон», включая бортпроводницу, представителей сети столовых и владельца банка. Они не смогли защитить свой проект, который теперь признан незаконным и остановлен по судебному решению.
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