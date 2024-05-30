Челябинские полицейские нашли подростков, разгромивших иномарку бутылкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские установили подозреваемых в повреждении машины
Полицейские установили подозреваемых в повреждении машины Фото:

В Челябинске полицейские установили подозреваемых, которые пробили люк Mazda, сбросив на машину бутылку. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«Предварительно подтверждается, что к повреждению автомобиля причастны несовершеннолетние. Ряд подростков уже установлен, и они вместе с родителями приглашены в отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска.

Об инциденте стало известно 30 мая. Женщина рассказала, что люк ее машины был пробит бутылкой, сброшенной с 16-го этажа дома на улице Академика Макеева. После обращения челябинки на место инцидента выезжали полицейские. Владелицу машины опросили и оперативно установили подозреваемых.

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В Челябинске полицейские установили подозреваемых, которые пробили люк Mazda, сбросив на машину бутылку. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «Предварительно подтверждается, что к повреждению автомобиля причастны несовершеннолетние. Ряд подростков уже установлен, и они вместе с родителями приглашены в отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска. Об инциденте стало известно 30 мая. Женщина рассказала, что люк ее машины был пробит бутылкой, сброшенной с 16-го этажа дома на улице Академика Макеева. После обращения челябинки на место инцидента выезжали полицейские. Владелицу машины опросили и оперативно установили подозреваемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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