Челябинские полицейские нашли подростков, разгромивших иномарку бутылкой

В Челябинске полицейские установили подозреваемых, которые пробили люк Mazda, сбросив на машину бутылку. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
«Предварительно подтверждается, что к повреждению автомобиля причастны несовершеннолетние. Ряд подростков уже установлен, и они вместе с родителями приглашены в отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска.
Об инциденте стало известно 30 мая. Женщина рассказала, что люк ее машины был пробит бутылкой, сброшенной с 16-го этажа дома на улице Академика Макеева. После обращения челябинки на место инцидента выезжали полицейские. Владелицу машины опросили и оперативно установили подозреваемых.
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