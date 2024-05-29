Челябинские подростки бутылкой пробили крышу Mazda

В Челябинске вблизи улицы Академика Макеева, 20, подростки пробили крышу иномарки, сбросив на нее бутылку. На школьников 30 мая пожаловались жители улицы.
«С общего балкона многоэтажки упала бутылка, разбив автомобильный люк. Позже выяснилось, что на 16 этаже находилась толпа подростков, которые пинали и разбивали бутылки», — сообщает издание «74.ру» со ссылкой на жителей.
Как сообщило издание «74.ру», хозяйка машины связалась с родителями школьников. Договориться о возмещении ущерба не удалось. Ударом пробило люк автомобиля, а салон засыпало осколками.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД по Челябинску. Там обещали уточнить информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!