Аэропорт Шереметьево назвал Челябинск привлекательным местом для путешествий

Международный аэропорт Шереметьево посоветовал путешествовать по России и составил перечень городов, в которые можно отправиться. В списке самых привлекательных мест оказался Челябинск.
«Откройте для себя красоты России или посетите уже полюбившиеся достопримечательности! Привлекательными местами для посещения станут Казань, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Астрахань, Чебоксары, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск», — призывает telegram-канал столичного аэропорта.
Для путешествий порекомендовали Кавказ: Сочи, Нальчик, Минводы и другие города. Также посоветовали посетить глубинки в Сибири или отправится на север: в Мурманск и Санкт-Петербург.
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