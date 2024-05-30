Аэропорт Шереметьево назвал Челябинск привлекательным местом для путешествий

Аэропорт Шереметьево порекомендовал россиянам путешествовать в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Столичный аэропорт предложил путешествовать по России
Столичный аэропорт предложил путешествовать по России Фото:

Международный аэропорт Шереметьево посоветовал путешествовать по России и составил перечень городов, в которые можно отправиться. В списке самых привлекательных мест оказался Челябинск.

«Откройте для себя красоты России или посетите уже полюбившиеся достопримечательности! Привлекательными местами для посещения станут Казань, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Астрахань, Чебоксары, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск», — призывает telegram-канал столичного аэропорта.

Для путешествий порекомендовали Кавказ: Сочи, Нальчик, Минводы и другие города. Также посоветовали посетить глубинки в Сибири или отправится на север: в Мурманск и Санкт-Петербург.

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Международный аэропорт Шереметьево посоветовал путешествовать по России и составил перечень городов, в которые можно отправиться. В списке самых привлекательных мест оказался Челябинск. «Откройте для себя красоты России или посетите уже полюбившиеся достопримечательности! Привлекательными местами для посещения станут Казань, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Астрахань, Чебоксары, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск», — призывает telegram-канал столичного аэропорта. Для путешествий порекомендовали Кавказ: Сочи, Нальчик, Минводы и другие города. Также посоветовали посетить глубинки в Сибири или отправится на север: в Мурманск и Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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