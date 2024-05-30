30 мая 2024

Жителя ХМАО оштрафовали за осквернение георгиевских лент

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Житель Сургута, который срывал георгиевские ленты с авто, оштрафован и арестован
Житель Сургута, который срывал георгиевские ленты с авто, оштрафован и арестован Фото:

Житель Сургута, который срывал георгиевские ленты с автомобилей, получил штраф в 1, 5 тысячи рублей. Силовики также уличили его в распространении фото флага террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщила полиция ХМАО в своем telegram-канале.

«По сообщению о том, что неизвестный срывает с автомобилей георгиевские ленты во дворе многоквартирного дома в Сургуте, был установлен 19-летний подозреваемый. Он пытался скрыться, но был задержан. Проведенной проверкой факт антиобщественного деяния подтвержден. Также полицейскими установлено, что он разместил в популярном мессенджере в качестве фотографии профиля флаг запрещенной в РФ террористической организации», — говорится в сообщении.

Сургутский городской суд признал вину правонарушителя и оштрафовал его на 1 500 рублей. А за неповиновение полицейскому сургутянина также арестовали на 10 суток.

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Житель Сургута, который срывал георгиевские ленты с автомобилей, получил штраф в 1, 5 тысячи рублей. Силовики также уличили его в распространении фото флага террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщила полиция ХМАО в своем telegram-канале. «По сообщению о том, что неизвестный срывает с автомобилей георгиевские ленты во дворе многоквартирного дома в Сургуте, был установлен 19-летний подозреваемый. Он пытался скрыться, но был задержан. Проведенной проверкой факт антиобщественного деяния подтвержден. Также полицейскими установлено, что он разместил в популярном мессенджере в качестве фотографии профиля флаг запрещенной в РФ террористической организации», — говорится в сообщении. Сургутский городской суд признал вину правонарушителя и оштрафовал его на 1 500 рублей. А за неповиновение полицейскому сургутянина также арестовали на 10 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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