01 июня 2024
31 мая 2024

Экс-губернатор ХМАО Комарова выразила соболезнования из-за смерти Чилингарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова поблагодарила покойного Чилингарова за все, с чем он успел ее познакомить
Комарова поблагодарила покойного Чилингарова за все, с чем он успел ее познакомить Фото:

Известный полярник, географ, общественный деятель и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84-х лет. Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова сказала, что скорбит по нему и выражает соболезнования родным и близким.

«Ушел из жизни Человек. Артур Николаевич Чилингаров. … Скорблю. Соболезную родным и близким Артура Николаевича», — написала Комарова в cвоем telegram-канале.

Она назвала его «своим человеком» и поблагодарила за все, с чем Чилингаров успел ее познакомить. Среди этого экс-губернатор назвала возможность участвовать в экспедиции по погружению «Миров» на дно Байкала и ее «становление полярником по-настоящему — с Северным полюсом».

Чилингаров умер после продолжительной болезни. Зампредседатель нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов сказал, что Чилингаров обладал потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал ученого большим другом Ямала и выразил глубокие соболезнования в связи с его смертью.

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Известный полярник, географ, общественный деятель и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84-х лет. Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова сказала, что скорбит по нему и выражает соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни Человек. Артур Николаевич Чилингаров. … Скорблю. Соболезную родным и близким Артура Николаевича», — написала Комарова в cвоем telegram-канале. Она назвала его «своим человеком» и поблагодарила за все, с чем Чилингаров успел ее познакомить. Среди этого экс-губернатор назвала возможность участвовать в экспедиции по погружению «Миров» на дно Байкала и ее «становление полярником по-настоящему — с Северным полюсом». Чилингаров умер после продолжительной болезни. Зампредседатель нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов сказал, что Чилингаров обладал потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал ученого большим другом Ямала и выразил глубокие соболезнования в связи с его смертью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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