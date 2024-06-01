Экс-губернатор ХМАО Комарова выразила соболезнования из-за смерти Чилингарова

Известный полярник, географ, общественный деятель и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84-х лет. Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова сказала, что скорбит по нему и выражает соболезнования родным и близким.
«Ушел из жизни Человек. Артур Николаевич Чилингаров. … Скорблю. Соболезную родным и близким Артура Николаевича», — написала Комарова в cвоем telegram-канале.
Она назвала его «своим человеком» и поблагодарила за все, с чем Чилингаров успел ее познакомить. Среди этого экс-губернатор назвала возможность участвовать в экспедиции по погружению «Миров» на дно Байкала и ее «становление полярником по-настоящему — с Северным полюсом».
Чилингаров умер после продолжительной болезни. Зампредседатель нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов сказал, что Чилингаров обладал потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал ученого большим другом Ямала и выразил глубокие соболезнования в связи с его смертью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!