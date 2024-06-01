Неверов: Чилингаров умер после продолжительной болезни

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Скончался полярник Чилингаров
Скончался полярник Чилингаров Фото:

После продолжительной болезни умер депутат Госдумы, полярник Артур Чилингаров. Об этом сообщил зампредседателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов в своем telegram-канале.

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров. Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, депутат Государственной Думы- это все о нем», — рассказал в посте Неверов.

По словам Неверова, у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового. Он добавил, что память о нем будет всегда жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться.

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После продолжительной болезни умер депутат Госдумы, полярник Артур Чилингаров. Об этом сообщил зампредседателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов в своем telegram-канале. «После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров. Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, депутат Государственной Думы- это все о нем», — рассказал в посте Неверов. По словам Неверова, у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового. Он добавил, что память о нем будет всегда жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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