Неверов: Чилингаров умер после продолжительной болезни

После продолжительной болезни умер депутат Госдумы, полярник Артур Чилингаров. Об этом сообщил зампредседателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Сергей Неверов в своем telegram-канале.
«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров. Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, депутат Государственной Думы- это все о нем», — рассказал в посте Неверов.
По словам Неверова, у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового. Он добавил, что память о нем будет всегда жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться.
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