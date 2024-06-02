Жительница ХМАО избила молотком оскорбившего ее мужчину и ударила его ножом

Жительницу Советского района приговорили к условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, который ее оскорбил. Сначала женщина ударила дебошира молотком по голове, после чего нанесла ему несколько ножевых ранений в грудь и живот, сообщили в telegram-канале «Суды Югры».
«Жительница п. Пионерский 31.10.2023 года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, <...> нанесла потерпевшему не менее одного удара молотком в область теменной области справа, <...> и умышленно нанесла потерпевшему не менее трех ударов ножом в область грудной клетки и живота, причинив последнему тяжкий вред здоровью», — сообщили в судебных органах. Женщина полностью признала свою вину.
Потерпевший признал, что его аморальное поведение спровоцировало конфликт. Он злоупотреблял спиртным, оскорблял и упрекал подсудимую. С учетом смягчающих обстоятельств, включая наличие у женщины детей и провокационное поведение потерпевшего, суд назначил ей условное лишение свободы на два года с испытательным сроком в полтора года. Приговор вступил в силу и не был обжалован.
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