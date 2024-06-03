В детдом под Челябинском вернули пропавших подростков

03 июня 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Подростки ушли к родне в соседнее село Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области завершены поиски трех подростков, пропавших накануне из местного детского дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Дети живы, с ними все в порядке. «Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, пропавшие 2 июня трое подростков нашлись. Они находились у родственников в Муслюмово», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального главка подтвердили, что с детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что подростки пропали накануне вечером, 2 июня. По некоторым данным, их сразу начали искать в соседних селах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунашакском районе Челябинской области завершены поиски трех подростков, пропавших накануне из местного детского дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Дети живы, с ними все в порядке. «Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, пропавшие 2 июня трое подростков нашлись. Они находились у родственников в Муслюмово», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального главка подтвердили, что с детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что подростки пропали накануне вечером, 2 июня. По некоторым данным, их сразу начали искать в соседних селах.