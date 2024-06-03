В детдом под Челябинском вернули пропавших подростков

В Кунашакском районе Челябинской области завершены поиски трех подростков, пропавших накануне из местного детского дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Дети живы, с ними все в порядке.
«Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, пропавшие 2 июня трое подростков нашлись. Они находились у родственников в Муслюмово», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального главка подтвердили, что с детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что подростки пропали накануне вечером, 2 июня. По некоторым данным, их сразу начали искать в соседних селах.
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