В детдом под Челябинском вернули пропавших подростков

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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, подростки, дети, школьники
Подростки ушли к родне в соседнее село Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области завершены поиски трех подростков, пропавших накануне из местного детского дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Дети живы, с ними все в порядке.

«Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, пропавшие 2 июня трое подростков нашлись. Они находились у родственников в Муслюмово», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального главка подтвердили, что с детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что подростки пропали накануне вечером, 2 июня. По некоторым данным, их сразу начали искать в соседних селах.

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В Кунашакском районе Челябинской области завершены поиски трех подростков, пропавших накануне из местного детского дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Дети живы, с ними все в порядке. «Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, пропавшие 2 июня трое подростков нашлись. Они находились у родственников в Муслюмово», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального главка подтвердили, что с детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что подростки пропали накануне вечером, 2 июня. По некоторым данным, их сразу начали искать в соседних селах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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