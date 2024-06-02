02 июня 2024

Из детского дома под Челябинском пропали трое подростков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Вечером 2 июня пропали две девочки и один мальчик Фото:

Из детского дома Кунашакского района Челябинской области вечером 2 июня пропали трое подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Детей разыскивают сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерскими организациями.

«Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, 2 июня вечером ушли из Кунашакского центра помощи детям (Детский дом) и по сей день не нашлись и не выходят на связь трое подростков. При себе не имеют телефонов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что из детского дома ушли две девочки и один мальчик. Колышницына Карина Вячеславовна, 21 июня 2009 года рождения. Была одета: серые джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки. Волосы длинные, светлые, яркий макияж, на вид 16-17 лет. Федотов Дмитрий Витальевич, 3 мая 2009 года рождения, был одет в черные спортивные штаны, толстовка черного цвета, кроссовки, при себе имел рюкзак черного цвета. Федотова Снежана Витальевна, 11 марта 2008 года рождения, была одета в синие джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки.

В данный момент детей активно разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Есть вероятность, что подростки находятся в соседнем селе.

Дети пропали вечером 2 июня
Дети пропали вечером 2 июня
Фото:
Разыскивают двух девочек и одного мальчика
Разыскивают двух девочек и одного мальчика
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из детского дома Кунашакского района Челябинской области вечером 2 июня пропали трое подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Детей разыскивают сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерскими организациями. «Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, 2 июня вечером ушли из Кунашакского центра помощи детям (Детский дом) и по сей день не нашлись и не выходят на связь трое подростков. При себе не имеют телефонов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В полиции сообщили, что из детского дома ушли две девочки и один мальчик. Колышницына Карина Вячеславовна, 21 июня 2009 года рождения. Была одета: серые джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки. Волосы длинные, светлые, яркий макияж, на вид 16-17 лет. Федотов Дмитрий Витальевич, 3 мая 2009 года рождения, был одет в черные спортивные штаны, толстовка черного цвета, кроссовки, при себе имел рюкзак черного цвета. Федотова Снежана Витальевна, 11 марта 2008 года рождения, была одета в синие джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки. В данный момент детей активно разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Есть вероятность, что подростки находятся в соседнем селе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...