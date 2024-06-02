Вечером 2 июня пропали две девочки и один мальчик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из детского дома Кунашакского района Челябинской области вечером 2 июня пропали трое подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Детей разыскивают сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерскими организациями.

«Как сообщает ОМВД по Кунашакскому району, 2 июня вечером ушли из Кунашакского центра помощи детям (Детский дом) и по сей день не нашлись и не выходят на связь трое подростков. При себе не имеют телефонов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что из детского дома ушли две девочки и один мальчик. Колышницына Карина Вячеславовна, 21 июня 2009 года рождения. Была одета: серые джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки. Волосы длинные, светлые, яркий макияж, на вид 16-17 лет. Федотов Дмитрий Витальевич, 3 мая 2009 года рождения, был одет в черные спортивные штаны, толстовка черного цвета, кроссовки, при себе имел рюкзак черного цвета. Федотова Снежана Витальевна, 11 марта 2008 года рождения, была одета в синие джинсы, толстовка черного цвета, кроссовки.

В данный момент детей активно разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Есть вероятность, что подростки находятся в соседнем селе.

Дети пропали вечером 2 июня Знамя труда Кунашак, vk.com Фото:

Разыскивают двух девочек и одного мальчика Знамя труда Кунашак, vk.com Фото: