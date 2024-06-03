В Челябинске перенесли концерт юмориста Сергея Орлова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Новая дата стендапа Орлова пока неизвестна Фото:

Стендап-концерт юмориста Сергея Орлова «Переходный возраст», запланированный в Челябинске 4 июня, был перенесен на неопределенную дату. Сообщение об этом появилось 3 июня на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.

Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с менеджером Орлова для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

За май в Челябинске были перенесены концерты двух юмористов. Из-за болезни Павел Дедищев не смог провести свой стендап в назначенную дату. Также в этом месяце была изменена дата стендап-концерта Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стендап-концерт юмориста Сергея Орлова «Переходный возраст», запланированный в Челябинске 4 июня, был перенесен на неопределенную дату. Сообщение об этом появилось 3 июня на официальном сайте городских зрелищных касс. «Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с менеджером Орлова для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. За май в Челябинске были перенесены концерты двух юмористов. Из-за болезни Павел Дедищев не смог провести свой стендап в назначенную дату. Также в этом месяце была изменена дата стендап-концерта Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...