В Челябинске перенесли концерт юмориста Сергея Орлова

Стендап-концерт юмориста Сергея Орлова «Переходный возраст», запланированный в Челябинске 4 июня, был перенесен на неопределенную дату. Сообщение об этом появилось 3 июня на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.
Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с менеджером Орлова для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
За май в Челябинске были перенесены концерты двух юмористов. Из-за болезни Павел Дедищев не смог провести свой стендап в назначенную дату. Также в этом месяце была изменена дата стендап-концерта Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых».
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