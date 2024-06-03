В Челябинске перенесли концерт юмориста Сергея Орлова

Новая дата стендапа Орлова пока неизвестна Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стендап-концерт юмориста Сергея Орлова «Переходный возраст», запланированный в Челябинске 4 июня, был перенесен на неопределенную дату. Сообщение об этом появилось 3 июня на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.

Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с менеджером Орлова для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

За май в Челябинске были перенесены концерты двух юмористов. Из-за болезни Павел Дедищев не смог провести свой стендап в назначенную дату. Также в этом месяце была изменена дата стендап-концерта Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых».