29 мая 2024

В Челябинске перенесли концерт юмориста Артура Шамгунова

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие перенесли на август
Мероприятие перенесли на август Фото:

Стендап-концерт юмориста Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых», запланированный в Челябинске 2 июня, был перенесен на 18 августа. Сообщение об этом появилось 30 мая на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Stand Up „Спойлеры для взрослых“ Артура Шамгунова, запланированный на 2 июня, переносится на 18 августа. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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Стендап-концерт юмориста Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых», запланированный в Челябинске 2 июня, был перенесен на 18 августа. Сообщение об этом появилось 30 мая на официальном сайте городских зрелищных касс. «Stand Up „Спойлеры для взрослых“ Артура Шамгунова, запланированный на 2 июня, переносится на 18 августа. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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