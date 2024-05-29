В Челябинске перенесли концерт юмориста Артура Шамгунова

Стендап-концерт юмориста Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых», запланированный в Челябинске 2 июня, был перенесен на 18 августа. Сообщение об этом появилось 30 мая на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Stand Up „Спойлеры для взрослых“ Артура Шамгунова, запланированный на 2 июня, переносится на 18 августа. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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