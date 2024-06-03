Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для правительства и мэров. С помощью Telegram он лично будет контролировать муниципалитеты на территориях и координировать работу региональных департаментов, сообщил URA.RU инсайдер в окружном политистеблишменте.
«Кухарук анонсировал создание рабочих чатов в Telegram. В одном будет координироваться работа правительства, в другом — муниципалитетов. Новый врио губернатора объявил об этом в день представления, 2 июня, тут же поделившись своим номером телефона и контактом личного помощника», — сообщает инсайдер.
Новое руководство сразу же анонсировало поездки по муниципалитетам, чтобы воочию увидеть, с чем придется работать. «Поездки Кухарука ожидаются ближе к середине месяца, после Дней Урало-Сибирского макрорегиона (4-5 июня) на выставке „Россия“ на ВДНХ и ПМЭФ (5-8 июня)», — отмечает собеседник агентства.
Информацию подтвердили несколько присутствовавших на встрече чиновников. Кроме того, Кухарук в свой первый рабочий день лично обошел кабинеты в Доме правительства и пообщался с подчиненными. Информацию разместил аффилированный с правительством округа telegram-канал «Юграч».
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