Врио губернатора ХМАО Кухарук создает рабочие чаты для правительства и мэров. Инсайд

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для координации чиновников
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для координации чиновников Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для правительства и мэров. С помощью Telegram он лично будет контролировать муниципалитеты на территориях и координировать работу региональных департаментов, сообщил URA.RU инсайдер в окружном политистеблишменте.

«Кухарук анонсировал создание рабочих чатов в Telegram. В одном будет координироваться работа правительства, в другом — муниципалитетов. Новый врио губернатора объявил об этом в день представления, 2 июня, тут же поделившись своим номером телефона и контактом личного помощника», — сообщает инсайдер.

Новое руководство сразу же анонсировало поездки по муниципалитетам, чтобы воочию увидеть, с чем придется работать. «Поездки Кухарука ожидаются ближе к середине месяца, после Дней Урало-Сибирского макрорегиона (4-5 июня) на выставке „Россия“ на ВДНХ и ПМЭФ (5-8 июня)», — отмечает собеседник агентства.

Информацию подтвердили несколько присутствовавших на встрече чиновников. Кроме того, Кухарук в свой первый рабочий день лично обошел кабинеты в Доме правительства и пообщался с подчиненными. Информацию разместил аффилированный с правительством округа telegram-канал «Юграч».

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для правительства и мэров. С помощью Telegram он лично будет контролировать муниципалитеты на территориях и координировать работу региональных департаментов, сообщил URA.RU инсайдер в окружном политистеблишменте. «Кухарук анонсировал создание рабочих чатов в Telegram. В одном будет координироваться работа правительства, в другом — муниципалитетов. Новый врио губернатора объявил об этом в день представления, 2 июня, тут же поделившись своим номером телефона и контактом личного помощника», — сообщает инсайдер. Новое руководство сразу же анонсировало поездки по муниципалитетам, чтобы воочию увидеть, с чем придется работать. «Поездки Кухарука ожидаются ближе к середине месяца, после Дней Урало-Сибирского макрорегиона (4-5 июня) на выставке „Россия“ на ВДНХ и ПМЭФ (5-8 июня)», — отмечает собеседник агентства. Информацию подтвердили несколько присутствовавших на встрече чиновников. Кроме того, Кухарук в свой первый рабочий день лично обошел кабинеты в Доме правительства и пообщался с подчиненными. Информацию разместил аффилированный с правительством округа telegram-канал «Юграч».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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