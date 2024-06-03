Свердловские следователи, раскрывшие громкие преступления, стали лучшими в УрФО. Фото

Свердловские следователи стали победителями отборочного этапа спартакиады УрФО

03 июня 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Следователи стали лучшими сразу в нескольких дисциплинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команда свердловских следователей заняла первое место в общекомандном зачете на отборочном этапе Всероссийской спартакиады СКР среди команд Уральского федерального округа (УрФО). Сборными руководили офицеры, участвовавшие в раскрытии громких уголовных дел в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «Наши свердловские следователи заняли первые места в настольном теннисе, плавании и баскетболе. Стали вторыми в мини-футболе и третьими в баскетболе. По итогам общекомандного зачета сборная СКР по Свердловской области заняла первое место среди шести следственных управлений СК, дислоцирующихся в УрФО. Это победа!» — рассказали в свердловском СКР. Лучшими среди следователей-теннисистов УрФО стали руководитель и заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел полковники юстиции Алексей Шмаков и Дмитрий Малышев. Они специализируются на расследовании наиболее громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Сборную баскетболистов возглавлял следователь-криминалист Евгений Комаров, участвовавший в изобличении Алексея Александрова («уктусский стрелок», убивших двух девушек в 2018 году, получил пожизненное лишение свободы — прим. URA.RU) и Михаила Незнамова («каменский душитель», убивший пятерых женщин, в 2023-м получил 17 лет колонии — прим. URA.RU). Лидером пловцов был руководитель пятого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Николай Курносов (его отдел расследует преступления в медсфере). Команда свердловских следователей Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области Кубки команды СКР Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда свердловских следователей заняла первое место в общекомандном зачете на отборочном этапе Всероссийской спартакиады СКР среди команд Уральского федерального округа (УрФО). Сборными руководили офицеры, участвовавшие в раскрытии громких уголовных дел в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «Наши свердловские следователи заняли первые места в настольном теннисе, плавании и баскетболе. Стали вторыми в мини-футболе и третьими в баскетболе. По итогам общекомандного зачета сборная СКР по Свердловской области заняла первое место среди шести следственных управлений СК, дислоцирующихся в УрФО. Это победа!» — рассказали в свердловском СКР. Лучшими среди следователей-теннисистов УрФО стали руководитель и заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел полковники юстиции Алексей Шмаков и Дмитрий Малышев. Они специализируются на расследовании наиболее громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Сборную баскетболистов возглавлял следователь-криминалист Евгений Комаров, участвовавший в изобличении Алексея Александрова («уктусский стрелок», убивших двух девушек в 2018 году, получил пожизненное лишение свободы — прим. URA.RU) и Михаила Незнамова («каменский душитель», убивший пятерых женщин, в 2023-м получил 17 лет колонии — прим. URA.RU). Лидером пловцов был руководитель пятого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Николай Курносов (его отдел расследует преступления в медсфере).