Свердловские следователи, раскрывшие громкие преступления, стали лучшими в УрФО. Фото

Свердловские следователи стали победителями отборочного этапа спартакиады УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи стали лучшими сразу в нескольких дисциплинах Фото:

Команда свердловских следователей заняла первое место в общекомандном зачете на отборочном этапе Всероссийской спартакиады СКР среди команд Уральского федерального округа (УрФО). Сборными руководили офицеры, участвовавшие в раскрытии громких уголовных дел в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Наши свердловские следователи заняли первые места в настольном теннисе, плавании и баскетболе. Стали вторыми в мини-футболе и третьими в баскетболе. По итогам общекомандного зачета сборная СКР по Свердловской области заняла первое место среди шести следственных управлений СК, дислоцирующихся в УрФО. Это победа!» — рассказали в свердловском СКР.

Лучшими среди следователей-теннисистов УрФО стали руководитель и заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел полковники юстиции Алексей Шмаков и Дмитрий Малышев. Они специализируются на расследовании наиболее громких уголовных дел, связанных с коррупцией.

Сборную баскетболистов возглавлял следователь-криминалист Евгений Комаров, участвовавший в изобличении Алексея Александрова («уктусский стрелок», убивших двух девушек в 2018 году, получил пожизненное лишение свободы — прим. URA.RU) и Михаила Незнамова («каменский душитель», убивший пятерых женщин, в 2023-м получил 17 лет колонии — прим. URA.RU). Лидером пловцов был руководитель пятого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Николай Курносов (его отдел расследует преступления в медсфере).

Команда свердловских следователей
Команда свердловских следователей
Фото:
Кубки команды СКР
Кубки команды СКР
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда свердловских следователей заняла первое место в общекомандном зачете на отборочном этапе Всероссийской спартакиады СКР среди команд Уральского федерального округа (УрФО). Сборными руководили офицеры, участвовавшие в раскрытии громких уголовных дел в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «Наши свердловские следователи заняли первые места в настольном теннисе, плавании и баскетболе. Стали вторыми в мини-футболе и третьими в баскетболе. По итогам общекомандного зачета сборная СКР по Свердловской области заняла первое место среди шести следственных управлений СК, дислоцирующихся в УрФО. Это победа!» — рассказали в свердловском СКР. Лучшими среди следователей-теннисистов УрФО стали руководитель и заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел полковники юстиции Алексей Шмаков и Дмитрий Малышев. Они специализируются на расследовании наиболее громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Сборную баскетболистов возглавлял следователь-криминалист Евгений Комаров, участвовавший в изобличении Алексея Александрова («уктусский стрелок», убивших двух девушек в 2018 году, получил пожизненное лишение свободы — прим. URA.RU) и Михаила Незнамова («каменский душитель», убивший пятерых женщин, в 2023-м получил 17 лет колонии — прим. URA.RU). Лидером пловцов был руководитель пятого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Николай Курносов (его отдел расследует преступления в медсфере).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...