03 июня 2024

В ХМАО из-за водителя пикапа погиб мотоциклист и пострадала девушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе произошло ДТП с мотоциклом
В Мегионе произошло ДТП с мотоциклом Фото:

Возле Мегиона (ХМАО) водитель пикапа не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погиб мотоциклист и в тяжелом состоянии госпитализирована девушка.

«Возле Мегиона рабочий пикап выезжая на дорогу не уступил мотоциклу, на котором ехал парень с девушкой. Парень погиб, девушка в тяжелом состоянии в реанимации», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Возле Мегиона (ХМАО) водитель пикапа не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погиб мотоциклист и в тяжелом состоянии госпитализирована девушка. «Возле Мегиона рабочий пикап выезжая на дорогу не уступил мотоциклу, на котором ехал парень с девушкой. Парень погиб, девушка в тяжелом состоянии в реанимации», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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