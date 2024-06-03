В Мегионе произошло ДТП с мотоциклом
Возле Мегиона (ХМАО) водитель пикапа не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погиб мотоциклист и в тяжелом состоянии госпитализирована девушка.
«Возле Мегиона рабочий пикап выезжая на дорогу не уступил мотоциклу, на котором ехал парень с девушкой. Парень погиб, девушка в тяжелом состоянии в реанимации», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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